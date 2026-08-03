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Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08:50 - 03 Αυγ 2026

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η φωτιά στην Αττικοβοιωτία ξέφυγε από κάθε έλεγχο, δεν οφείλεται στις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, αλλά στις καιρικές συνθήκες.

Προφανώς υπάρχει και η αντίθετη γνώμη που λέει ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης απέτυχε πλήρως, καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές για ανοργανωσιά στο πεδίο. Πυροσβέστες να καλούνται να εργαστούν για αμέτρητες ώρες χωρίς φαγητό και νερό, για μη καθαρισμένα δάση και οικόπεδα, αλλά και για άδειους κρουνούς σε κρίσιμα σημεία που ξέφυγε η φωτιά.

Όσοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση επικαλούνται βέβαια το Μάτι και το ότι το 112 σώζει ζωές. Υπενθυμίζουν επίσης και τις μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν τις περασμένες εβδομάδες σε Ισπανία και Γαλλία που προφανώς -μεταξύ άλλων- οφείλονταν και στις κλιματολογικές συνθήκες. Σύμφωνοι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και ικανοποιημένοι μετά από τόσο μεγάλη καταστροφή, ούτε να λέμε «κάναμε ό,τι μπορούσαμε» αντικρύζοντας αυτό το χάλι.

Οι τελευταίες ημέρες είναι αντικειμενικά δύσκολες καθώς θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές και φυσικά χάσαμε πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα στην Αττικοβοιωτία και πολλά ακόμα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Κεφαλονιά, Αχαΐα και αλλού.

Το να συμφωνήσουμε σε όλα δεν γίνεται και σίγουρα ο καθένας έχει την άποψή του για το αν οι φωτιές μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα ή αν το ότι λειτουργεί το 112 που περιορίζει σημαντικά τις ανθρώπινες απώλειες είναι το παν. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ομως σε κάτι: Οι μισθοί των πυροσβεστών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Είναι μισθοί ντροπής! Και πρέπει να αυξηθούν.

Οι περισσότεροι πυροσβέστες στην Ελλάδα, όσο έμπειροι κι αν είναι, δεν παίρνουν ούτε 1.300 ευρώ το μήνα καθαρά, ενώ ακόμα και οι αξιωματικοί σπάνια ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Οι νεοδιοριζόμενοι δεν παίρνουν ούτε 900 ευρώ.

Όσο για τους εποχιακούς ή τους πενταετείς που ρίχνονται κάθε χρόνο στη μάχη με τις φλόγες ο μισθός δεν φτάνει καν τα 1.000 ευρώ. Κατά την 6μηνη αντιπυρική περίοδο, ο καθαρός μηνιαίος μισθός τους ανέρχεται γύρω στα 900 με 950 ευρώ.

Και προφανώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει καθε χρόνο πυρκαγιές. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο δουλεύουν στα κόκκινα. Αλλά οι μισθοί τους είναι σε επίπεδα Ουγγαρίας.

Η σύγκριση δε με Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία είναι για κλάματα. Οπότε ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.

Χώρα Μέσος Μηνιαίος Μισθός (Μεικτά) Εκτιμώμενος Καθαρός Μισθός Παρατηρήσεις
Ελβετία 4.500€ – 6.000€ 3.800€ – 5.000€ Οι υψηλότεροι μισθοί στην Ευρώπη.
Γερμανία 3.000€ – 4.200€ 2.000€ – 2.700€ Πλήρως οργανωμένη κλίμακα δημόσιων υπαλλήλων (TVöD).
Γαλλία 2.200€ – 2.900€ 1.700€ – 2.300€ Επιπλέον επιδόματα επικινδυνότητας (Indemnité de feu).
Ισπανία 1.800€ – 2.600€ 1.400€ – 2.000€ Διαφέρει ανάλογα με την αυτόνομη περιφέρεια.
Ιταλία 1.700€ – 2.300€ 1.350€ – 1.800€ Παρόμοιο πλαίσιο με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Ελλάδα 1.150€ – 1.600€ 850€ – 1.350€ Από τους χαμηλότερους μισθούς στη Δυτική/Νότια Ευρώπη.
Ουγγαρία / Πολωνία 1.000€ – 1.400€ 750€ – 1.100€ Χαμηλότερες αμοιβές, αλλά αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια.

Οι πυροσβέστες πρέπει να πάρουν γενναίες αυξήσεις, αντίστοιχες με αυτές των... μητροπολιτών.

Συγγνώμη για το λαϊκισμό αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να διπλασιάζει τους μισθούς των κληρικών και να αφήνει τους πυροσβέστες στην εποχικότητα και με τόσο χαμηλούς μισθούς.

Εφόσον συμφωνούμε πως η κλιματική κρίση, οι καύσωνες και οι αέρηδες δημιουργούν πρωτοφανείς συνθήκες, αυτοί που ρίχνονται στη μάχη στην πρώτη γραμμή δεν μπορεί να παίρνουν τους μισθούς που έπαιρναν πριν από 10 χρόνια. Οι εποχές άλλαξαν και οι πυροσβέστες πρέπει να λάβουν αυτά που αξίζουν.

Τα δάση μας είναι το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτοί που τα υπερασπίζονται αξίζουν να πληρωθούν σωστά.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2026 - 09:19
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