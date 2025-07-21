Wall: Σε ιστορικά υψηλά οι S&P 500 και Nasdaq ενόψει των αποτελεσμάτων των Big Tech

Οι μετοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα 21/7, καθώς η αισιοδοξία για την πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων υπερίσχυσε των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπόριο. Ο S&P 500 έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 6.300 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,14% κλείνοντας στις 6.305,60 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 20.974,18 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, χάρη στην άνοδο μεγάλων τεχνολογικών μετοχών όπως η Meta Platforms και η Amazon. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος σημειώνοντας μικρές απώλειες της τάξης του 0,04% στις 44.323,07μονάδες.

Η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων έχει μέχρι στιγμής θετικό πρόσημο. Οι μετοχές της Verizon εκτινάχθηκαν άνω του 4% μετά την ανακοίνωση κερδών β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, προκαλώντας ενθουσιασμό ότι και άλλες εταιρείες θα καταγράψουν ισχυρά αποτελέσματα.

Συνολικά, 62 εταιρείες του S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει κέρδη, με πάνω από το 85% να ξεπερνά τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Επιπλέον, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ετήσια αύξηση κερδών κατά 5%, σύμφωνα με την Bank of America.

Ξεχώρισε η μετοχή της Alphabet, η οποία κατέγραψε άνοδο άνω του 2% ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Μαζί με την Tesla, η οποία είναι η πρώτη από τις αποκαλούμενες «Magnificent Seven» εταιρείες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα, αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τους βασικούς δείκτες, εφόσον ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προβλέπεται να είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης των κερδών στο δεύτερο τρίμηνο, με τον John Butters της FactSet να αναφέρει ότι οι «Magnificent Seven» αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση κερδών κατά 14%, έναντι μόλις 3,4% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του S&P 500.

Η εμπιστοσύνη προς την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ήταν στο επίκεντρο των επενδυτών, ακόμη και μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου σχετικά με τους δασμούς. Την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ χαρακτήρισε την 1η Αυγούστου ως «καταληκτική ημερομηνία» για την επιβολή δασμών, προσθέτοντας όμως ότι οι συνομιλίες μπορούν να συνεχιστούν και μετά.

«Σπάνια τραυματίζεται κάποιος πέφτοντας από το υπόγειο», σχολίασε ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της CFRA Research, στο CNBC, υπονοώντας ότι οι προσδοκίες για τα κέρδη είναι τόσο χαμηλές, που είναι πιο πιθανό να υπάρξουν θετικές εκπλήξεις. «Αυτό είναι ενθαρρυντικό για την αγορά», πρόσθεσε.

Πιο ευρύτερα, ο Στόβαλ επισήμανε ότι η αγορά συμπεριφέρεται «όπως συνήθως», λέγοντας ότι κατά μέσο όρο, μετά την ανάκτηση όλων των απωλειών από μια πτώση έως και 20%, ο S&P 500 ανεβαίνει επιπλέον κατά περίπου 10%. Με βάση αυτό, εκτιμά ότι ο δείκτης μπορεί να φτάσει τις 6.600 μονάδες προτού ξεκινήσει νέα διόρθωση — κάτι που συνεπάγεται περίπου 5% επιπλέον άνοδο από το κλείσιμο της Παρασκευής.

«Η περισσότερη αρνητικότητα έχει ήδη απορροφηθεί από την αγορά κατά τις διορθώσεις. Τώρα βλέπουμε αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι ίσως η οικονομία δεν είναι τελικά τόσο άσχημη όσο πιστεύαμε, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανακάμπτει και ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από τους δασμούς», συνέχισε. «Ίσως είναι απλώς θέμα χρόνου να φανούν οι επιπτώσεις, αλλά προς το παρόν οι επενδυτές δείχνουν να λένε: ‘Ξέρεις τι; Η αγορά δείχνει ότι θέλει να πάει ψηλότερα’»

Πτώση για το πετρέλαιο εν αναμονή νέων κυρώσεων στη Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση τη Δευτέρα (21/7), καθώς οι επενδυτές εκτιμούν τον αντίκτυπο των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, ενώ παράλληλα ανησυχούν για την πιθανή μείωση της ζήτησης καυσίμων λόγω των δασμών, καθώς οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής αυξάνουν την παραγωγή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, σημείωσαν πτώση 0,40 στα 69,00 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, υποχώρησε κατά 0,41% στα 65,78 δολάρια το βαρέλι.