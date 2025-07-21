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Ρεπουμπλικανή βουλευτής ζητά ποινική δίωξη του Πάουελ - Έρευνα στη Fed προτείνει ο Μπέσεντ
Ειδήσεις
23:20 - 21 Ιουλ 2025

Ρεπουμπλικανή βουλευτής ζητά ποινική δίωξη του Πάουελ - Έρευνα στη Fed προτείνει ο Μπέσεντ

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές κατηγορίες κατά του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, διατύπωσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πωλίνα Λούνα, η οποία ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος του για δύο περιπτώσεις ψευδορκίας.

Η υπόθεση ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ της Fed και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που τελευταία εντείνει τις πιέσεις προς την Κεντρική Τράπεζα.

Η επιστολή της Λούνα, την οποία αποκάλυψε το δίκτυο Fox News, φέρεται να καταγγέλλει ότι ο Τζερόμ Πάουελ κατέθεσε ενόρκως ψευδώς κατά τη διάρκεια της ακρόασής του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών, Στεγαστικών και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας, στις 25 Ιουνίου 2025. Το επίμαχο θέμα ήταν η ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου Eccles, της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη Λούνα, ο Πάουελ προέβη σε «ουσιωδώς ψευδείς δηλώσεις» σχετικά με το κόστος και τις πολυτελείς παροχές που φέρεται να περιλαμβάνονται στο έργο. Όπως αναφέρει η ίδια, ο επικεφαλής της Fed υποβάθμισε την υπέρβαση του κόστους – η οποία, σύμφωνα με τη Λούνα, εκτοξεύτηκε από τα 1,9 στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια – και χαρακτήρισε τις αλλαγές ως «ανεπαίσθητες».

Η βουλευτής της Φλόριντα υποστηρίζει ότι εσωτερικά έγγραφα της Fed, τα οποία περιήλθαν σε γνώση κοινοβουλευτικών ερευνητών, διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Πάουελ. Κατά την ίδια, οι δαπάνες που σχετίζονται με πολυτελή χαρακτηριστικά του κτηρίου, όπως σάουνες, γυμναστήρια και υλικά πολυτελείας, δεν μπορούν να θεωρηθούν δευτερεύουσας σημασίας, ενώ η γενική εικόνα του έργου συντηρεί την εντύπωση καταχρήσεων και κακοδιαχείρισης.

Η Λούνα τονίζει επίσης ότι ο Πάουελ είπε ψέματα και σχετικά με την αιτιολόγηση της αύξησης του κόστους, αποδίδοντάς την στην ανάγκη για επιτάχυνση της κατασκευής και αποφυγή καθυστερήσεων. Κατά την άποψή της, αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί, και γι' αυτό ζητά επίσημη έρευνα και άσκηση δίωξης για ψευδορκία.

Η πρωτοβουλία της Λούνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πολλοί εκ των οποίων, υπό την επιρροή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζητούν πλέον ανοικτά την αποπομπή του Πάουελ πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, η οποία λήγει το 2026.

Ενδεικτική της πίεσης είναι και η τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επίσης στενού συμμάχου του Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του στο CNBC τη Δευτέρα, τάχθηκε υπέρ της συνολικής επανεξέτασης της Fed ως θεσμού.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάσουμε τον θεσμό της Fed στο σύνολό του και να δούμε αν ήταν επιτυχής», δήλωσε ο Μπέσεντ, αφήνοντας αιχμές όχι μόνο για τις οικονομικές πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της και τη λογοδοσία της απέναντι στο αμερικανικό Κογκρέσο και τους πολίτες.

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