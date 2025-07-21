Δένδιας: Αξιοποίηση Στρατιωτικών Ακινήτων και Στέγαση Στελεχών στο Επίκεντρο Νέου Νομοσχεδίου

Στη Βουλή παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στη σύσταση νέων φορέων διαχείρισής της και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, υπογράμμισε ότι το νομοθέτημα στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού των ΕΔ, μέσω της διαχείρισης μιας τεράστιας αλλά αναξιοποίητης περιουσίας.

Ο υπουργός κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να συμβάλουν με προτάσεις για την επίτευξη του στόχου και την εξασφάλιση της διαφάνειας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα δοθεί στους βουλευτές ο κατάλογος των ακινήτων που αφορά. Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης ότι επίκεινται νέες θεσμικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη θητεία, την εφεδρεία και τις στρατιωτικές σχολές, καθώς και νομοθέτημα για τις αυξήσεις στα μισθολογικά των στελεχών, οι οποίες θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, το οποίο μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για αμυντικές επενδύσεις μέσω χαμηλότοκου δανεισμού. Ο Δένδιας διευκρίνισε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραμμα μόνο αν εξασφαλιστεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγχώνευση τριών υφιστάμενων ταμείων (ΤΕΘΑ, ΤΕΣ, ΤΑΑ) σε ένα νέο Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΦΑΑΕΔ) για την αξιοποίηση μη επιχειρησιακών ακινήτων. Παράλληλα, περιλαμβάνει δράσεις για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής, οι τοποθετήσεις των κομμάτων ανέδειξαν έντονες διαφωνίες. Η ΝΔ υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο ως θεσμική τομή και μεταρρυθμιστική κίνηση. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αδιαφάνεια, έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων και φόβους για ιδιωτικοποίηση ή εκποίηση της στρατιωτικής περιουσίας προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων.

Βουλευτές έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το ποια ακίνητα θα μεταβιβαστούν, αν υπάρχει αποτίμηση της αξίας τους και αν διασφαλίζεται ότι το όφελος θα επιστρέψει στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Έντονη ήταν η κριτική για τη δημιουργία του νέου φορέα με τη μορφή ΝΠΙΔ, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση αφήνει περιθώριο για αδιαφανείς διαδικασίες και παραβίαση της δημόσιας λογοδοσίας.

Ο υπουργός υπεραμύνθηκε της ρύθμισης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των ακινήτων αποτελεί αναγκαία και ρεαλιστική λύση, με στόχο να στηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΔ και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της περιουσίας του Δημοσίου. Τόνισε πως οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για στεγαστική ενίσχυση των στελεχών είναι σταθερές, ενώ η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.