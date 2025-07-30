Μοτοδυναμική: Αυξήθηκε κατά 12,7% ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο - Στα €97 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις
20:58 - 30 Ιουλ 2025

Μοτοδυναμική: Αυξήθηκε κατά 12,7% ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο - Στα €97 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική αύξηση 12,7% στον κύκλο εργασιών της είχε η Μοτοδυναμική το α’ εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις της να ανέρχονται στα 97 εκ. ευρώ.  

Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) έφτασαν τα 50,9 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%. Αντίστοιχη εικόνα και για την δραστηριότητα της Porsche, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 25,2 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,3%. Ανάπτυξη παρουσιάζει και η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt), με τα έσοδα από τις ενοικιάσεις στα 16,8 εκ. ευρώ να παρουσιάζουν αύξηση 6,8%. Η νέα δραστηριότητα της εταιρείας, Autodirect, συνεισέφερε 4,1 εκ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου.

To μεικτό κέρδος ανήλθε σε 17,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,7%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,1 εκ. ευρώ σημειώνοντας οριακή αύξηση 1,3% με τα αποτελέσματα μετά από Φόρους να ανέρχονται στα 2,1 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%.

Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του στόλου αυτοκινήτων της Sixt, η ίδρυση της Autodirect και οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των εμπορικών μας δραστηριοτήτων, οδήγησε σε αύξηση του μακροπρόθεσμου ενεργητικού (εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) σε 103,4 εκ. ευρώ.

Αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση του δανεισμού, ο οποίος όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φτάνει στα μέγιστο σημείο του στο μέσο του έτους και ακολουθεί ισχυρή αποκλιμάκωσή του στο δεύτερο εξάμηνο με τις προβλεπόμενες χρηματοροές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος καταγράφει θετική πορεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η Yamaha διατηρεί τη δυναμική της, κερδίζοντας μερίδιο σε μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η Porsche παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, με τη Macan να διατηρεί ηγετική θέση στην κατηγορία των πολυτελών ηλεκτρικών SUV. Η SIXT κινείται ανοδικά, παρά τις πιέσεις που προκαλεί ο έντονος ανταγωνισμός στις τιμές. Η Autodirect ξεκίνησε με δυναμική παρουσία σε Πάτρα και Σύρο, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις μας. Η NIO αναμένεται να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Για το συνολικό έτος, προσβλέπουμε σε διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις. Παρά τις θετικές ενδείξεις, παραμένουμε σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή σε ενδεχόμενες μεταβολές της ζήτησης».

