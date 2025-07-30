Χριστοδουλάκης: Ζήτησε διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης στις παραλίες «Πεύκο» και «Ευκάλυπτα» στο Λαγονήσι
20:43 - 30 Ιουλ 2025

Με ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες «Πεύκο» και «Ευκάλυπτα».

Αφορμή για την ερώτηση του κ. Χριστοδουλάκη αποτέλεσε η υπό διαπραγμάτευση νέα ρύθμιση που αφορά στο ακίνητο της ΕΤΑΔ στο Λαγονήσι, όπου λειτουργεί το ξενοδοχειακό συγκρότημα Grand Resort. Ο βουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις για τη φύση της οικονομικής εκκρεμότητας μεταξύ της ΕΤΑΔ και της εταιρείας «Αττικός Ήλιος», καθώς και για ενδεχόμενη νέα συμφωνία, η οποία, όπως τόνισε, ενδέχεται να επηρεάσει τη δημόσια πρόσβαση στις παραλίες της περιοχής.

Ο κ. Χριστοδουλάκης επεσήμανε πως παραμένει ασαφές αν η υπό συζήτηση σύμβαση θα κατοχυρώνει το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις συγκεκριμένες παραλίες. Τόνισε, επίσης, την απουσία διαφάνειας και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία.

Υπενθύμισε ότι οι κάτοικοι και ο Δήμος Σαρωνικού έχουν εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης των παραλιών, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα τους στο όνομα ταμειακών ρυθμίσεων.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον υπουργό να ξεκαθαρίσει:

  • Αν και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

  • Ποια μέτρα προβλέπονται για τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιβαλλοντικών φορέων.

  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της σχετικής διαδικασίας.
