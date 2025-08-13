ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις σε Telegram και WhatsApp
Ειδήσεις
17:43 - 13 Αυγ 2025

Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις σε Telegram και WhatsApp

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις μέσω Telegram και WhatsApp, ανακοίνωσε το υπουργείο ψηφιακής ανάπτυξης την Τετάρτη (13/8).

Η Ρωσία βρίσκεται σε σύγκρουση με ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες εδώ και αρκετά χρόνια σχετικά με το περιεχόμενο και την αποθήκευση δεδομένων, σε μια διαμάχη που εντάθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εγκρίνει την ανάπτυξη μιας κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που θα είναι ενσωματωμένη στις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να καθιερώσει αυτό που αποκαλεί ψηφιακή κυριαρχία, μειώνοντας την εξάρτησή της από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εγκληματίες... λαμβάνονται μέτρα για το μερικό περιορισμό των κλήσεων σε αυτές τις ξένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρυθμιστή επικοινωνιών Roskomnadzor. «Δεν έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στη λειτουργικότητά τους».

Η Μόσχα θέτει όρους για την άρση του αποκλεισμού κλήσεων

Το υπουργείο ψηφιακής ανάπτυξης δήλωσε ότι το Telegram και το WhatsApp αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα να λάβουν μέτρα προκειμένου να σταματήσουν τη χρήση των πλατφορμών τους για δραστηριότητες όπως απάτη και τρομοκρατία.

Τα μέτρα αποκλεισμού, τα οποία αφορούν μόνο τις κλήσεις, θα αρθούν εάν οι πλατφόρμες συμμορφωθούν με τη ρωσική νομοθεσία, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτό περιλαμβάνει την ίδρυση νομικών οντοτήτων στη Ρωσία, την άνευ όρων συμμόρφωση με όλους τους ρωσικούς νόμους και τη συνεργασία με τη Roskomnadzor και τις αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ο Anton Gorelkin, αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής πληροφορικής της κάτω βουλής του κοινοβουλίου.

Πιθανή επιβράδυνση του WhatsApp για προώθηση της ρωσικής πλατφόρμας

Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η νέα κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Ρωσίας μπορεί να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών της και ανησυχούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιβραδύνει τις ταχύτητες του WhatsApp προκειμένου να ωθήσει τους χρήστες να μεταναστεύσουν στη νέα πλατφόρμα.

Η Human Rights Watch ανέφερε σε έκθεση τον περασμένο μήνα ότι η ρωσική κυβέρνηση αυξάνει τις τεχνολογικές της δυνατότητες και τον έλεγχο της διαδικτυακής υποδομής της χώρας, επιτρέποντας την ευρύτερη παρεμπόδιση και τον περιορισμό ανεπιθύμητων ιστότοπων και εργαλείων παράκαμψης της λογοκρισίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Συρία - Στο επίκεντρο η στρατιωτική εκπαίδευση
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Συρία - Στο επίκεντρο η στρατιωτική εκπαίδευση

Η Ευρώπη στηρίζει τον Ζελένσκι – Κομβική τηλεδιάσκεψη ηγετών της Δύσης με Τραμπ
Ειδήσεις

Η Ευρώπη στηρίζει τον Ζελένσκι – Κομβική τηλεδιάσκεψη ηγετών της Δύσης με Τραμπ

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα - Τα δεδομένα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο
Ειδήσεις

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα - Τα δεδομένα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
Ειδήσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια
Ειδήσεις

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης
Ειδήσεις

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ