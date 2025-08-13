Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις σε Telegram και WhatsApp

Η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις μέσω Telegram και WhatsApp, ανακοίνωσε το υπουργείο ψηφιακής ανάπτυξης την Τετάρτη (13/8).

Η Ρωσία βρίσκεται σε σύγκρουση με ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες εδώ και αρκετά χρόνια σχετικά με το περιεχόμενο και την αποθήκευση δεδομένων, σε μια διαμάχη που εντάθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εγκρίνει την ανάπτυξη μιας κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που θα είναι ενσωματωμένη στις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να καθιερώσει αυτό που αποκαλεί ψηφιακή κυριαρχία, μειώνοντας την εξάρτησή της από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εγκληματίες... λαμβάνονται μέτρα για το μερικό περιορισμό των κλήσεων σε αυτές τις ξένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρυθμιστή επικοινωνιών Roskomnadzor. «Δεν έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στη λειτουργικότητά τους».

Η Μόσχα θέτει όρους για την άρση του αποκλεισμού κλήσεων

Το υπουργείο ψηφιακής ανάπτυξης δήλωσε ότι το Telegram και το WhatsApp αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα να λάβουν μέτρα προκειμένου να σταματήσουν τη χρήση των πλατφορμών τους για δραστηριότητες όπως απάτη και τρομοκρατία.

Τα μέτρα αποκλεισμού, τα οποία αφορούν μόνο τις κλήσεις, θα αρθούν εάν οι πλατφόρμες συμμορφωθούν με τη ρωσική νομοθεσία, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτό περιλαμβάνει την ίδρυση νομικών οντοτήτων στη Ρωσία, την άνευ όρων συμμόρφωση με όλους τους ρωσικούς νόμους και τη συνεργασία με τη Roskomnadzor και τις αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ο Anton Gorelkin, αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής πληροφορικής της κάτω βουλής του κοινοβουλίου.

Πιθανή επιβράδυνση του WhatsApp για προώθηση της ρωσικής πλατφόρμας

Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η νέα κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Ρωσίας μπορεί να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών της και ανησυχούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιβραδύνει τις ταχύτητες του WhatsApp προκειμένου να ωθήσει τους χρήστες να μεταναστεύσουν στη νέα πλατφόρμα.

Η Human Rights Watch ανέφερε σε έκθεση τον περασμένο μήνα ότι η ρωσική κυβέρνηση αυξάνει τις τεχνολογικές της δυνατότητες και τον έλεγχο της διαδικτυακής υποδομής της χώρας, επιτρέποντας την ευρύτερη παρεμπόδιση και τον περιορισμό ανεπιθύμητων ιστότοπων και εργαλείων παράκαμψης της λογοκρισίας.