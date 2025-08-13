Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα - Τα δεδομένα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες φωτιές που ταλανίζουν για μία ακόμα μέρα την Ελλάδα. Τα βασικότερα μέτωπα βρίσκονται σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την πολιτική προστασία να δίνουν μεγάλη μάχη για να ελέγξουν τις εστίες, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις.

Και οι τέσσερις πυρκαγιές απειλούν κατοικημένες περιοχές, με το 112 να στέλνει αρκετά μηνύματα σε κατοίκους προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μάχη με τις φλόγες σε Συχαινά και Δυτική Αχαΐα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα των Συχαινών και της Δυτικής Αχαΐας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Στα Συχαινά, η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στην περιοχή βρίσκονται 57 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 οχήματα, ενώ σε εφαρμογή της εντολής εκκένωσης που εστάλη μέσω του 112 στην περιοχή Μπάλα, αστυνομικοί απομάκρυναν τις μοναχές από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στη Βούντενη, οικισμό με μόνιμες κατοικίες, ενώ το πρωί κινδύνευαν σπίτια ακόμα και σε περιαστικές περιοχές της Πάτρας. Στην Κάτω Αχαΐα η φωτιά δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο, με μόνο μικρές αναζωπυρώσεις στη δυτική και βόρεια Πάτρα. Στη βιομηχανική ζώνη της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει η αποκατάσταση ζημιών, ενώ η διέλευση από το πάρκο παραμένει απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, οι περιοχές Καμίνια, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης εξαιτίας της πυρκαγιάς που έπληξε τη δυτική Αχαΐα.

Παράλληλα, ο δήμος προχώρησε στη φιλοξενία 25 κατοίκων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις οικίες τους χθες το βράδυ, παρέχοντάς τους προσωρινή στέγη και υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι ο ΑΑΔΕ νωρίτερα ανέφερε πως καταστράφηκαν ολοσχερώς περίπου 550 οχήματα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πατρών.

Δυσκολίες στη μετακίνηση στην περιοχή

Η μετακίνηση στην περιοχή της Πάτρας είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη. Τμήμα της Περιμετρικής Πατρών μήκους περίπου 7,5 χιλιομέτρων, από τον κόμβο Κ1 έως τον κόμβο της Εγλυκάδας. Στην πράξη, όσοι ταξιδεύουν από Αθήνα προς Πύργο πρέπει να εισέλθουν στην Πάτρα και να κινηθούν παραλιακά μέσω του λιμανιού, ενώ αντίστοιχα όσοι κινούνται από Πύργο προς Αθήνα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια παράκαμψη.

Στα σιδηροδρομικά δρομολόγια παρατηρούνται επίσης προβλήματα. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από Αθήνα προς Πάτρα πρέπει να κατέβουν στο Κιάτο και να επιβιβαστούν σε λεωφορεία της Hellenic Train για να συνεχίσουν μέσω του προαστιακού Πατρών. Ωστόσο, η τροχαία έχει αναστείλει την κυκλοφορία των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελοκάμπος – Νοσοκομείο – Πανεπιστήμιο.

Ο προαστιακός Πατρών λειτουργεί τμηματικά, φτάνοντας μόνο έως τα Βραχνέικα και παραλείποντας τις στάσεις Τσουκαλέικα και Καμίνια. Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει καταστρέψει ξύλα από τις σιδηροδρομικές ράγες, γι’ αυτό και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, έχει μεταβεί στην περιοχή για επιθεώρηση.

Περιορισμένες οι ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Περιορισμένες χαρακτηρίζονται οι ζημιές από τη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στην περιοχή των Συχαινών Πατρών τις νυχτερινές ώρες της 12ης Αυγούστου, εισήλθε τις πρώτες πρωινές ώρες στον αρχαιολογικό χώρο, από την πλευρά του προϊστορικού οικισμού.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα εντός του χώρου, κατακαίγοντας κυρίως τα δασικά τμήματα με πυκνή βλάστηση, όπως πεύκα και πουρνάρια.

Ωστόσο, όλη η έκταση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, οι διαδρομές των επισκεπτών και ο οικισμός είχαν ήδη αποψιλωθεί πλήρως και με επιμέλεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τις ζημιές.

Σαρηγιάννης: Υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τόνισε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ότι η ποιότητα του αέρα είναι επικίνδυνη λόγω της φωτιάς: «Οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, πάνω από 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή, κάτι που οφείλεται αποκλειστικά στις δασικές πυρκαγιές».

Δραματική προειδοποίηση για τη φωτιά από τον κ. Αγγελή

Δραματική προειδοποίηση για τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Πάτρα απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής. «Η φωτιά έχει αγκαλιάσει την Πάτρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι «θα καούμε», ενώ ανέφερε πως οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύριο μέτωπο εκτείνεται από τα Μποζαΐτικα έως το ανατολικό διαμέρισμα της πόλης, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των συνεχών αναζωπυρώσεων. «Η κατάσταση είναι τραγική» περιέγραψε, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ολονύκτιες προσπάθειες, η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη.

Ο κ. Αγγελής υπογράμμισε την κρίσιμη προσπάθεια που καταβάλλεται για να προστατευθεί ο χώρος υγειονομικής ταφής στην Ξερόλακκα: «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον ΧΥΤΑ», σημείωσε, τονίζοντας ότι τυχόν επέκταση της φωτιάς εκεί θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική προσπαθεί να ελέγξει τη φωτιά που απειλεί τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων με ρίψεις νερού από εναέρια μέσα και επιχειρήσεις των επίγειων δυνάμεων. Ο χώρος υγειονομικής ταφής περιβάλλεται από τις φλόγες και φιλοξενεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, αποθήκες και άλλες υποδομές. Στον έμφορτο ΧΥΤΑ, όπου παράγεται μεθάνιο, η πυρκαγιά δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα, καθιστώντας κρίσιμη την κατάσταση σε περίπτωση επέκτασης της φωτιάς.

Δύο μέτωπα στη φωτιά στη Χίο

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, στη βορειοδυτική Χίο, κατακαίγοντας δασική και χαμηλή βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται σε δύο κύρια πύρινα μέτωπα: το πρώτο μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά, και το δεύτερο, πιο επικίνδυνο, κοντά στον οικισμό Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Το μεσημέρι, οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν στην περιοχή Σπαρτούντα για να εμποδιστεί η επέκταση της φωτιάς προς τα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 14:00 εκδόθηκε μήνυμα εκκένωσης της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τους κατοίκους προς τα Καρδάμυλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Μέχρι τα ξημερώματα, επτά άτομα με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», ενώ δέκα πυροσβέστες έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Την Τρίτη, τουλάχιστον 56 άτομα διασώθηκαν από θαλάσσης στις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Χίου, Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, οι φλόγες έχουν καταστρέψει πολλά αυτοκίνητα και κατοικίες.

Σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την περιοχή φαίνεται μια ομάδα εξαντλημένων πυροσβεστών να έχει ξαπλώσει στο δρόμο μετά από πολύωρες μάχες με τις φλόγες.

ΔΕΔΔΗΕ: Θα χρειαστούν 7 με 10 ημέρες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε χωριά και οικισμούς

Οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση χρονοβόρα. Η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, κάτι που αναμένεται να απαιτήσει τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Για τους παραλιακούς οικισμούς, καθώς και τα χωριά Παρπαριά, Ποταμιά και άλλες περιοχές της Αμανής, δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 7 έως 10 ημέρες μέχρι την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται με ανοιχτά μέτωπα.

Ισχυροί άνεμοι και δύσκολες συνθήκες στην Πρέβεζα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Οι φλόγες από την πυρκαγιά έχουν φτάσει στην Παλιά Φιλιππιάδα, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ζηρού, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, έπειτα από αίτημα του δημάρχου Γιώργου Γιολδάση.

Μαζικές εκκενώσεις με μηνύματα του 112

Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για την εκκένωση έξι περιοχών της Πρέβεζας. Οι κάτοικοι σε Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ έλαβαν οδηγίες να κινηθούν προς τα Ιωάννινα, ενώ όσοι βρίσκονται στην Παλιά και Νέα Φιλιππιάδα κατευθύνονται μέσω της γέφυρας Καλογήρου στην Άρτα. Στις 15:00, νέο μήνυμα εστάλη για εκκένωση του Γυμνότοπου προς τη Φιλιππιάδα — το χωριό απειλείται για τρίτη φορά από χθες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται από το Ριζοβούνι και το άλλο προς την Παντάνασσα, ενώ η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή από Άρτα προς Ιωάννινα.

Έρευνα για πιθανούς εμπρησμούς

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων παρήγγειλε στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για περιστατικά εμπρησμών σε δασικές και μη εκτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα συμβάντα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Τρία πύρινα μέτωπα στη Ζάκυνθο – Εκκενώσεις και εκτεταμένες ζημιές

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο, με τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων να παραμένουν εκτός ελέγχου. Οι περιοχές Αγαλάς και Κερί εκκενώθηκαν, ενώ έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και κάτοικοι έδωσαν σκληρή μάχη για να εμποδίσουν την πορεία της φωτιάς προς τα χωριά Λιθακιά, Παντοκράτορας και Μουζάκι. Με το πρώτο φως της ημέρας, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair ξεκίνησαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της καταστροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο μήνυμα έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι τεσσάρων περιοχών στη Ζάκυνθο, και συγκεκριμένα στο Μουζάκι, το Λαγώποδο, το Ραμίρι και τον Παντοκράτορα, με το οποίο καλούνται να εκκενώσουν προς τη Χώρα Ζακύνθου.

Σώθηκε το Κερί με «αντιπύρ»

Η ηρωική προσπάθεια πυροσβεστών και εθελοντών στη Ζάκυνθο συνεχίζεται αδιάκοπα από την Τρίτη. Οι δυνάμεις που επιχειρούν κατάφεραν να περιορίσουν ορισμένα μέτωπα, ωστόσο σε αρκετές περιοχές η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Στον Αγαλά, που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Από τον Αγαλά μέχρι το Κερί εκκενώθηκαν ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ σήμερα οι κάτοικοι ξεκίνησαν σταδιακά να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Σε εξέλιξη παραμένει και το μέτωπο στη Λιθακιά, το οποίο καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στο Κερί, η φωτιά απειλούσε άμεσα το χωριό, όμως, σύμφωνα με τον εθελοντή πυροσβέστη Πέτρο Παράσχη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, η μέθοδος του «αντιπύρ» απέτρεψε την καταστροφή. «Κόψαμε την πορεία της φωτιάς πριν προλάβει να φτάσει στο χωριό» δήλωσε, περιγράφοντας τη στιγμή που οι δυνάμεις έδωσαν την κρίσιμη μάχη για να σωθεί η περιοχή.

Tέλος, να σημειωθεί ότι ο Ερυθρός Σταυρός απηύθυνε κάλεσμα με το οποίο καλεί τον κόσμο να συγκεντρώσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης υπέρ των πυρόπληκτων.