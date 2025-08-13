Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Συρία - Στο επίκεντρο η στρατιωτική εκπαίδευση

Οι υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για στρατιωτική εκπαίδευση και παροχή συμβουλών μετά από συνομιλίες στην Άγκυρα την Τετάρτη (13/8), σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Οι γείτονες διαπραγματεύονταν μια συνολική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας για μήνες, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ το Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι η νέα συριακή κυβέρνηση εργάζεται για την αποκατάσταση της τάξης σε ολόκληρη τη χώρα από την ανάληψη της εξουσίας.

Η Άγκυρα, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση, έχει επίσης προσφέρει στο παρελθόν στη Δαμασκό επιχειρησιακή και στρατιωτική υποστήριξη για την καταπολέμηση του Daesh και άλλων τρομοκρατικών απειλών.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, παρέχοντας εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος της Δαμασκού.