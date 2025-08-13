Η Ευρώπη στηρίζει τον Ζελένσκι – Κομβική τηλεδιάσκεψη ηγετών της Δύσης με Τραμπ
17:11 - 13 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην καγκελαρία στο Βερολίνο, όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με τον Φρίντριχ Μερτς θα συνδεθούν μαζί στην κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην τηλεδιάσκεψη που ξεκινά στις 16.00 ώρα Γερμανίας θα συνδεθούν Ευρωπαίοι ηγέτες, οι επικεφαλής της ΕΕ και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει η DW, θα προηγηθεί διμερής συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών Μερτς -Ζελένσκι στην καγκελαρία πριν από τη τηλεδιάσκεψη και μετά κοινή συνέντευξη Τύπου. Τα βασικά σημεία της σημερινής τηλεδιάσκεψης είναι τα εξής: να μην ληφθεί στην Αλάσκα καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και χωρίς τους δυτικούς συμμάχους και να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα.

Πάντως, μέχρι στιγμής από την Ουάσιγκτον δεν υπάρχουν διαρροές και αίσθηση προκαλεί ότι το θέμα δεν συζητείται στα αμερικανικά μέσα. Το γερμανικό δημόσιο δίκτυο ARD επισημαίνει πάντως ότι ο Τραμπ «δεν δίνει μεγάλη σημασία στην τηλεδιάσκεψη».

Κρίσιμος ο ρόλος Στάρμερ και Μακρόν

Κρίσιμος αναμένεται να είναι ο ρόλος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, που θέλουν είναι προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Οι δύο τους ηγούνται της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία με στόχο μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή για στήριξη του Κιέβου και τερματισμό του πολέμου. Όμως, σημείο τριβής με τη Γερμανία είναι η πρόταση Μακρόν για μια ειρηνευτική (στρατιωτική) δύναμη στην Ουκρανία, κάτι το οποίο βρίσκει ακόμη τη Γερμανία -επισήμως τουλάχιστον- αντίθετη.

Την ίδια ώρα, πυρετώδεις είναι οι διεργασίες και στο Κρεμλίνο, που σύμφωνα με ρωσικά μέσα βλέπει τη σημερινή τηλεδιάσκεψη ως «κίνηση πανικού» του Βερολίνου και της Δύσης. Μάλιστα, λίγο πριν από την Αλάσκα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν, κατά την οποία επιβεβαίωσε εκ νέου τη διάθεση για «ενίσχυση της συνεργασίας» μεταξύ των δύο κρατών, όπως και την «εγκάρδια, συντροφική» σχέση μεταξύ των δύο ηγετών.

Υπενθυμίζεται άλλωστε πως η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επί του πεδίου με στρατιώτες και όπλα.

