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Ισραήλ: Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις για τη Γάζα
Ειδήσεις
08:52 - 17 Αυγ 2025

Ισραήλ: Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ του πολέμου στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις του Ισραήλ. Κεντρικό αίτημα η επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

Την Κυριακή (18/8) ξεκίνησε γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο και αναμένεται προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Ανάλογες εκδηλώσεις αναμένονται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε μεγάλη ετοιμότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2025 - 09:27
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