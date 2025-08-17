Ισραήλ: Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις για τη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.
Tens of thousands of Israelis rally in Tel Aviv, calling for an end to the war on Gaza and the return of the captives held by Hamas, as global protests continue over Israel’s killing of Al Jazeera’s journalists.
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Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.
Την Κυριακή (18/8) ξεκίνησε γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο και αναμένεται προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.
Ανάλογες εκδηλώσεις αναμένονται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε μεγάλη ετοιμότητα.