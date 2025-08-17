Ισραήλ: Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις για τη Γάζα

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

Την Κυριακή (18/8) ξεκίνησε γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο και αναμένεται προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Ανάλογες εκδηλώσεις αναμένονται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε μεγάλη ετοιμότητα.