Πτώση MiG-29 και ρωσικές επιθέσεις drones στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης.

Τα MiG-29 σοβιετικής κατασκευής αποτελούν τον βασικό στόλο της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η οποία έχει λάβει τέτοια αεροσκάφη από την Πολωνία και τη Σλοβακία, μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δέχθηκε επιθέσεις από 49 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων τα 36 καταρρίφθηκαν. Πλήγματα σημειώθηκαν σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ οι σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο το πρωί.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο της πόλης.

Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους διερευνώνται.