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Σύγκρουση Τραμπ – Fed: Η απόπειρα αποπομπής της Λίζα Κουκ και η θύελλα αντιδράσεων
Ειδήσεις
08:33 - 26 Αυγ 2025

Σύγκρουση Τραμπ – Fed: Η απόπειρα αποπομπής της Λίζα Κουκ και η θύελλα αντιδράσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μετωπική σύγκρουση με τη διοίκηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ μετά από καταγγελίες για παραποίηση στεγαστικών εγγράφων. Η προσπάθεια αυτή, αν και αμφισβητείται νομικά, προκαλεί έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός πολιτικού συστήματος, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την ανεξαρτησία της Fed ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, επικαλούμενος καταγγελίες για παραπλανητικές δηλώσεις σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως υπάρχουν επαρκείς λόγοι αποπομπής, κάτι που, εφόσον υλοποιηθεί, θα του επιτρέψει να τοποθετήσει νέο μέλος στο επταμελές Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύοντας τον έλεγχο στη νομισματική πολιτική.

Η Κουκ αντέδρασε έντονα, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης και αρνούμενη να παραιτηθεί. Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι η ενέργεια του Τραμπ είναι παράνομη και θα προσβληθεί στα δικαστήρια. Η Fed δεν σχολίασε επίσημα, όμως η υπόθεση προκαλεί ανησυχία για την ανεξαρτησία του θεσμού, με αναλυτές να προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις ακόμα και στην πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ.

Οι κατηγορίες αφορούν ψευδείς δηλώσεις σε δάνεια ακινήτων που χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα ως κύριες κατοικίες. Ο Τραμπ κάνει λόγο για «κατάφωρη αμέλεια» που πλήττει την αξιοπιστία της Fed, ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν την κίνηση.

Από την άλλη πλευρά, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι όπως η Ελίζαμπεθ Γουόρεν μιλούν για «αντισυνταγματική αυθαιρεσία» και «προσπάθεια πολιτικού ελέγχου στη νομισματική πολιτική». Νομικοί επισημαίνουν ότι η αποπομπή μελών της Fed απαιτεί αποδεδειγμένη «αιτία», σχετιζόμενη με αμέλεια ή ανεπάρκεια εντός θητείας — στοιχείο που μένει να κριθεί στα δικαστήρια.

Παρά την πολιτική πίεση, η Fed διατηρεί αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, ενώ αναμένεται νέα αξιολόγηση το φθινόπωρο, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της οικονομίας και την αγορά εργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 08:38
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