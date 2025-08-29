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Νέα επίθεση Φιντάν κατά της Ελλάδας για «φθηνή πολιτική» και καλλιέργεια αντιτουρκικού αισθήματος
Ειδήσεις
08:47 - 29 Αυγ 2025

Νέα επίθεση Φιντάν κατά της Ελλάδας για «φθηνή πολιτική» και καλλιέργεια αντιτουρκικού αισθήματος

Reporter.gr Newsroom
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Επικριτικός απέναντι στην Ελλάδα εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εξαπολύοντας νέες κατηγορίες για τη στάση της ελληνικής πολιτικής σκηνής έναντι της Τουρκίας.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, υποστήριξε πως οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν διαχρονικά το ζήτημα της Τουρκίας για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη: αν έχεις πρόβλημα, φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο», κάνοντας μάλιστα λόγο για αντανακλαστική αντίδραση τύπου Πάβλοφ από πλευράς ελληνικής πολιτικής σκηνής, που – όπως είπε – πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί.

Ο Φιντάν προχώρησε και σε προσωπικές αναφορές, επικρίνοντας τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, λέγοντας πως «όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνει πάντα μια δήλωση του Δένδια», η οποία, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς για να παρουσιαστεί μια «υπαρκτή τουρκική απειλή» προς τον ελληνικό λαό.

Κατηγόρησε την Ελλάδα για «φθηνή πολιτική» και μίλησε για κινήσεις πανικού, που – όπως υποστήριξε – ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η ελληνική πολιτική σκηνή υστερεί σε ωριμότητα και αυτοπεποίθηση συγκριτικά με την τουρκική.

Κλείνοντας, απηύθυνε προειδοποίηση προς την Αθήνα να σταματήσει την καλλιέργεια αντιτουρκικού κλίματος: «Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί, τους οδηγεί σε πανικό. Για μικρά προσωπικά οφέλη δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορεί να έχουν γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα. Πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες μπορεί να τις πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το ίδιο το κράτος τους», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 09:44
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