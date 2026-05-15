Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Παραμένει «πεσμένη» η κίνηση

Ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ και κινείται προς την Ινδία, σε μία από τις ελάχιστες διελεύσεις αργού πετρελαίου μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο Karolos, τύπου suezmax και με σημαία Λιβερίας, με χωρητικότητα έως 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, έπλεε την Παρασκευή (προς το 15/5) λιμάνι Σίκα στη δυτική Ινδία, αφού είχε περάσει από το Ορμούζ στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το πλοίο είχε φορτωθεί πλήρως μετά τον ελλιμενισμό του στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Βασόρας στις 10 Μαΐου, ενώ δορυφορική ανάλυση της SynMax κατέγραψε επίσης αύξηση στο βύθισμά του στις 14 Μαΐου, ένδειξη ότι είχε παραλάβει φορτίο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Dynacom, με έδρα την Ελλάδα, συγκαταλέγεται στις ελληνικές ναυτιλιακές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν μεταφορές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα, πάντως, με το Reuters, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για την πορεία του πλοίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, άλλο δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός ενεργειακός όμιλος Eneos, πέρασε επίσης από το Ορμούζ.

Μετρημένες οι διελεύσεις μέσω Ορμούζ

Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, με 125 έως 140 διελεύσεις ημερησίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη SynMax, μόλις εννέα πλοία διέσχισαν το τελευταίο 24ωρο το Στενό προς τον Κόλπο του Ομάν, κυρίως μικρά φορτηγά ή πλοία ξηρού φορτίου με προορισμό το Ιράν.

Αντίστοιχα, επτά πλοία, ανάμεσά τους δύο δεξαμενόπλοια προϊόντων από λιμάνια του Κόλπου, εξήλθαν από το Στενό, κυρίως προς περιοχές γύρω από το Ομάν.

Η συνολική ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, με περίπου δέκα διελεύσεις την Πέμπτη (14/5).

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε πάντως σήμερα ότι 30 πλοία πέρασαν από το Στενό και προς τις δύο κατευθύνσεις την Πέμπτη και ότι ο αριθμός αυτός «αναμένεται να αυξηθεί».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε στη συνάντησή τους στο Πεκίνο ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Στο «κόκκινο» ακόμη το επίπεδο απειλής

Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία για τα πλοία και τα πληρώματα, που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, αυξάνεται. Το νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι το επίπεδο απειλής για τα εμπορικά πλοία παραμένει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

«Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν παγιδευμένοι στο Στενό του Ορμούζ, αντιμέτωποι με φόβο και αβεβαιότητα, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους και σε πολλές περιπτώσεις αντιμέτωποι με ελλείψεις τροφίμων, νερού και καυσίμων», ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF).