Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σήμερα (16/5) στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε τη βαθιά του χαρά για το γεγονός ότι, μόλις δύο ημέρες μετά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, του δόθηκε ξανά η δυνατότητα να μεταφέρει προς την Ελλάδα τα αισθήματα αδελφικής αγάπης, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης του κυπριακού λαού για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη που προσφέρει διαχρονικά στην Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι, κατά τα 52 χρόνια παρουσίας της στην πολιτική ζωή της χώρας, η Νέα Δημοκρατία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης, ενότητας, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Τόνισε ακόμη πως, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση, το πολιτικό της αποτύπωμα υπήρξε θετικό και ουσιαστικό.

Αναφερόμενος στις ιδεολογικές βάσεις του κόμματος, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο όραμα του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος - μέσα στις δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης και της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου - οδήγησε τη χώρα σε μια πορεία που εξασφάλισε ασφάλεια και προοπτική. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη γνωστή θέση του Καραμανλή ότι «η Ελλάς ανήκει στη Δύση», υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη αντίληψη εξακολουθεί να έχει διαχρονική σημασία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης στάθηκε επίσης στις σύγχρονες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας, ασφάλειας και ανάπτυξης σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις. Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες αναλαμβάνουν από κοινού υπεύθυνες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, λέγοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάστηκε τότε να ενισχύσει άμεσα την αποτρεπτική της ικανότητα για την προστασία των πολιτών της. Απευθυνόμενος προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα βοήθειας που υπέβαλε. Όπως είπε, η Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς δεύτερες σκέψεις, απέστειλε δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο σύγχρονες φρεγάτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κινητοποίηση λειτούργησε ως παράδειγμα και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία στη συνέχεια εξέφρασαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα υπήρξε μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που ανταποκρίθηκαν όχι μόνο στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και σε αιτήματα χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, αποδεικνύοντας τον ευρύτερο γεωπολιτικό της ρόλο και την αξιοπιστία της στην περιοχή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες που ανέφερε ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι ζητήματα όπως τα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και το συνολικό μέλλον Ελλάδας και Κύπρου, απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σταθερότητα και δεν αφήνουν περιθώρια για πολιτικούς πειραματισμούς.