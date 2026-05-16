ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων
Πολιτική
12:14 - 16 Μάι 2026

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σήμερα (16/5) στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε τη βαθιά του χαρά για το γεγονός ότι, μόλις δύο ημέρες μετά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, του δόθηκε ξανά η δυνατότητα να μεταφέρει προς την Ελλάδα τα αισθήματα αδελφικής αγάπης, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης του κυπριακού λαού για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη που προσφέρει διαχρονικά στην Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι, κατά τα 52 χρόνια παρουσίας της στην πολιτική ζωή της χώρας, η Νέα Δημοκρατία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης, ενότητας, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Τόνισε ακόμη πως, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση, το πολιτικό της αποτύπωμα υπήρξε θετικό και ουσιαστικό.

Αναφερόμενος στις ιδεολογικές βάσεις του κόμματος, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο όραμα του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος - μέσα στις δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης και της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου - οδήγησε τη χώρα σε μια πορεία που εξασφάλισε ασφάλεια και προοπτική. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη γνωστή θέση του Καραμανλή ότι «η Ελλάς ανήκει στη Δύση», υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη αντίληψη εξακολουθεί να έχει διαχρονική σημασία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης στάθηκε επίσης στις σύγχρονες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας, ασφάλειας και ανάπτυξης σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις. Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες αναλαμβάνουν από κοινού υπεύθυνες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, λέγοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάστηκε τότε να ενισχύσει άμεσα την αποτρεπτική της ικανότητα για την προστασία των πολιτών της. Απευθυνόμενος προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα βοήθειας που υπέβαλε. Όπως είπε, η Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς δεύτερες σκέψεις, απέστειλε δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο σύγχρονες φρεγάτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κινητοποίηση λειτούργησε ως παράδειγμα και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία στη συνέχεια εξέφρασαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα υπήρξε μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που ανταποκρίθηκαν όχι μόνο στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και σε αιτήματα χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, αποδεικνύοντας τον ευρύτερο γεωπολιτικό της ρόλο και την αξιοπιστία της στην περιοχή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες που ανέφερε ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι ζητήματα όπως τα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και το συνολικό μέλλον Ελλάδας και Κύπρου, απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σταθερότητα και δεν αφήνουν περιθώρια για πολιτικούς πειραματισμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 12:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα
Πολιτική

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη
Ανεμοδείκτης

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting
Magazino

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ