Στο «μικροσκόπιο» των ΗΠΑ οι σχέσεις Τουρκίας - Χαμάς

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπαίνει η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν.

Η διάταξη προβλέπει ότι η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τους υπουργούς Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα πρέπει να υποβάλει εντός 120 ημερών στο Κογκρέσο μια λεπτομερή έκθεση που θα εξετάζει αν η κυβέρνηση της Τουρκίας:

Παρέχει καταφύγιο ή διευκολύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Έχει γνώση της παρουσίας ή της δράσης αυτών των οργανώσεων στην επικράτειά της.

Προσφέρει στρατιωτική, οικονομική ή άλλη μορφή βοήθειας.

Η έκθεση θα κατατεθεί σε μη διαβαθμισμένη μορφή, με δυνατότητα να περιλαμβάνει απόρρητο παράρτημα για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα.

Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.