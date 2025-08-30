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Στο «μικροσκόπιο» των ΗΠΑ οι σχέσεις Τουρκίας - Χαμάς
Ειδήσεις
11:40 - 30 Αυγ 2025

Στο «μικροσκόπιο» των ΗΠΑ οι σχέσεις Τουρκίας - Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπαίνει η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν.

Η διάταξη προβλέπει ότι η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τους υπουργούς Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα πρέπει να υποβάλει εντός 120 ημερών στο Κογκρέσο μια λεπτομερή έκθεση που θα εξετάζει αν η κυβέρνηση της Τουρκίας:

  • Παρέχει καταφύγιο ή διευκολύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων.
  • Έχει γνώση της παρουσίας ή της δράσης αυτών των οργανώσεων στην επικράτειά της.
  • Προσφέρει στρατιωτική, οικονομική ή άλλη μορφή βοήθειας.

Η έκθεση θα κατατεθεί σε μη διαβαθμισμένη μορφή, με δυνατότητα να περιλαμβάνει απόρρητο παράρτημα για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα.

Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.

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