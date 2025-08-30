Στο «μικροσκόπιο» των ΗΠΑ οι σχέσεις Τουρκίας - Χαμάς

Η διάταξη προβλέπει ότι η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τους υπουργούς Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα πρέπει να υποβάλει εντός 120 ημερών στο Κογκρέσο μια λεπτομερή έκθεση που θα εξετάζει αν η κυβέρνηση της Τουρκίας:
- Παρέχει καταφύγιο ή διευκολύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων.
- Έχει γνώση της παρουσίας ή της δράσης αυτών των οργανώσεων στην επικράτειά της.
- Προσφέρει στρατιωτική, οικονομική ή άλλη μορφή βοήθειας.
Η έκθεση θα κατατεθεί σε μη διαβαθμισμένη μορφή, με δυνατότητα να περιλαμβάνει απόρρητο παράρτημα για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα.
Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.