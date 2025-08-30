ΗΠΑ: Απαγόρευσαν στον Μαχμούντ Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τον ΟΗΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή (29/8) ότι δεν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση των ηγετών του κόσμου στα Ηνωμένα Έθνη.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η απόφαση να αρνηθούν και να ανακληθούν οι βίζες των μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής θα επηρεάσει τον Αμπάς και περίπου 80 άλλους Παλαιστίνιους.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υψηλού επιπέδου στο Μανχάταν, καθώς και σε σύνοδο κορυφής όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε ότι ήταν έκπληκτο από την απόφαση για τις βίζες και ότι αυτή παραβιάζει τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας για λόγους ασφάλειας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Αρκετοί υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έφτασαν το Σάββατο (30/9) στην Κοπεγχάγη για τη συνάντηση της ΕΕ, επέκριναν την απόφαση των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δικαιολόγησε την απόφασή του επαναλαμβάνοντας τις μακροχρόνιες κατηγορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν καταδίκασε τον εξτρεμισμό, ενώ πίεσε για «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους. Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι δεκαετίες διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν κατάφεραν να τερματίσουν την ισραηλινή κατοχή και να εξασφαλίσουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από αξιωματούχους που εδρεύουν μόνιμα εκεί, δεν θα συμπεριληφθεί στις περιοριστικές διατάξεις.