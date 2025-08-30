Κοντογεώργης: Φοροελαφρύνσεις και έμφαση σε οικογένεια και μεσαία τάξη στη ΔΕΘ

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσδοκίες ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο «αγκάθι» της ακρίβειας και στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι το Σάββατο (6/9) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που βασίζεται στη «συνετή οικονομική διαχείριση» και στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία απέδωσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά, όπως τόνισε, θα διατεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως φοροελαφρύνσεις, ώστε να έχουν μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα, με στόχο τη σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων. «Η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει νόημα, αν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να λυθεί με ένα ή δύο επιδόματα». Πρόκειται, όπως είπε, για ζήτημα με βαθιές ρίζες, που επιβαρύνεται από διεθνείς κρίσεις (πανδημία, ενέργεια, πόλεμοι). Αναφέρθηκε, επίσης, στην εντατικοποίηση των ελέγχων για αισχροκέρδεια, παραπλανητικές εκπτώσεις και καρτέλ, προσθέτοντας ότι πλέον «και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι πιο υποψιασμένοι».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση εστιάζει στη δουλειά της και όχι στις κινήσεις της αντιπολίτευσης, αν και «πάντοτε την απασχολεί τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό». Σχολίασε, ωστόσο, ότι μια επάνοδος του πρώην πρωθυπουργού θα όφειλε να συνοδευτεί από «αυτοκριτική» και όχι από «ξαναγράψιμο της ιστορίας».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο πρωθυπουργός έχει δείξει θεσμική προσήλωση και οι εκλογές δεν κρίνονται από εκλογικά συστήματα αλλά από τη δουλειά που γίνεται». Επισήμανε δε ότι, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν απόσταση από την αυτοδυναμία, «η εικόνα μπορεί να αλλάξει με δουλειά», υπενθυμίζοντας πως και πριν τις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία φαινόταν μακριά από το 41%, αλλά τελικά το πέτυχε.

Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα πορίσματα των ελέγχων, ενώ ήδη προχωρά η διαδικασία μεταφοράς του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ. Τόνισε ότι «όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν» και ότι στόχος είναι να υπάρξει δικαιοσύνη για τον αγροτικό κόσμο.