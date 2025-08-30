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«Βαριά» ήττα για Τραμπ: Ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του
Ειδήσεις
10:54 - 30 Αυγ 2025

«Βαριά» ήττα για Τραμπ: Ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε την Παρασκευή (29/8) ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, προκαλώντας ένα τεράστιο πλήγμα στον πυρήνα της επιθετικής εμπορικής πολιτικής του.

Το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Ομοσπονδιακό Κύκλο αποφάνθηκε με ψήφους 7-4 ότι ο νόμος στον οποίο επικαλέστηκε ο Τραμπ όταν επέβαλε τους πιο εκτεταμένους δασμούς του δεν του παρέχει στην πραγματικότητα την εξουσία να τους επιβάλλει.

«Η βασική εξουσία του Κογκρέσου να επιβάλλει φόρους, όπως δασμούς, ανήκει αποκλειστικά στο νομοθετικό σώμα σύμφωνα με το Σύνταγμα», ανέφερε το δικαστήριο. «Οι δασμοί αποτελούν βασική εξουσία του Κογκρέσου».

Όπως αναφέρει το CNBC, το εφετείο ανέστειλε την ισχύ της απόφασής του έως τις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση Τραμπ να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση.

Η αντίδραση Τραμπ

Αργότερα την Παρασκευή, ο Τραμπ επιτέθηκε στο εφετείο χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά κομματικό» και ισχυρίστηκε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί υπέρ του.

«Αν αυτοί οι δασμοί καταργηθούν, θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Αν επιτραπεί να παραμείνει σε ισχύ, αυτή η απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

O εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι «οι δασμοί του Προέδρου παραμένουν σε ισχύ και προσβλέπουμε στην τελική νίκη σε αυτό το θέμα».

Δεύτερη δικαστική ήττα για Τραμπ

Η απόφαση της Παρασκευής είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Τραμπ στην υπόθεση που θα κρίνει το μέλλον του, γνωστή ως V.O.S. Selections v. Trump. Η υπόθεση προέκυψε από τη συνένωση δύο ξεχωριστών αγωγών, η μία από τις οποίες κατατέθηκε από δώδεκα πολιτείες και η άλλη από πέντε μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Είναι η πιο προχωρημένη από τις περισσότερες από έξι ομοσπονδιακές αγωγές που αμφισβητούν τη χρήση του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) από τον Τραμπ για την επιβολή εκτεταμένων δασμών.

«Για δεύτερη φορά σε αυτή την υπόθεση, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι οι λεγόμενοι δασμοί «Liberation Day» του Προέδρου είναι παράνομοι», δήλωσε ο δικηγόρος Jeffrey Schwab του Liberty Justice Center, που εκπροσώπησε τους μικρούς επιχειρηματίες ενάγοντες στην υπόθεση.

«Αυτή η απόφαση προστατεύει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από την αβεβαιότητα και τη ζημία που προκαλούν αυτοί οι παράνομοι δασμοί», δήλωσε ο Schwab σε μια ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο IEEPA εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει αποτελεσματικά δασμούς σε συγκεκριμένες χώρες σε οποιοδήποτε επίπεδο, εάν τους κρίνει απαραίτητους για την αντιμετώπιση μιας εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο των ΗΠΑ, στα τέλη Μαΐου, απέρριψε αυτή τη θέση και ακύρωσε τους δασμούς του Τραμπ που βασίζονταν στον IEEPA, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων αμοιβαίων δασμών του. Η απόφαση αυτή ακύρωσε, επίσης, τους δασμούς του Τραμπ στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, οι οποίοι επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της φερόμενης διακίνησης φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο ανέστειλε γρήγορα την απόφαση αυτή, ενώ εκκρεμούσε η έφεση του Τραμπ.

Δασμοί χωρίς όρια

Στην απόφαση της Παρασκευής, το δικαστήριο έκρινε ότι οι αμφισβητούμενοι δασμοί υπερέβαιναν τις εξουσίες του Τραμπ βάσει του IEEPA. «Τόσο οι δασμοί για την παράνομη διακίνηση όσο και οι αμοιβαίοι δασμοί είναι απεριόριστοι ως προς το πεδίο εφαρμογής, το ύψος και τη διάρκεια», έκρινε η πλειοψηφία.

«Αυτοί οι δασμοί ισχύουν για σχεδόν όλα τα είδη που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (και, στην περίπτωση των αμοιβαίων δασμών, ισχύουν για σχεδόν όλες τις χώρες), επιβάλλουν υψηλά ποσοστά που αλλάζουν συνεχώς και υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται στο [αμερικανικό δασμολογικό σύστημα] και δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια».

Οι τέσσερις διαφωνούντες δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με το συμπέρασμα της πλειοψηφίας σχετικά με το ζήτημα της νομιμότητας των δασμών. Η μειοψηφία δήλωσε ότι οι ενάγοντες δεν είχαν δικαιολογήσει το αίτημά τους για συνοπτική απόφαση υπέρ τους.

Λούτνικ: Ανεπανόρθωτη ζημιά για τις ΗΠΑ

Η κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του IEEPA «θα προκαλούσε τεράστια και ανεπανόρθωτη ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλειά τους, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, σε δήλωση προς το δικαστήριο.

«Μια τέτοια απόφαση θα απειλούσε τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα οδηγούσε πιθανώς σε αντίποινα και στην ακύρωση συμφωνιών που έχουν συναφθεί με ξένους εμπορικούς εταίρους και θα ανέτρεπε κρίσιμες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με ξένους εμπορικούς εταίρους», δήλωσε.

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