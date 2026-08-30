Φορντ (Πρωθυπουργός Οντάριο): Απαντά στον Τραμπ με γιγαντιαία πινακίδα «Λίμνη Οντάριο, Τώρα και Πάντα»

Ο Φορντ εμφανίστηκε στην καναδική όχθη της λίμνης φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Καναδά και αποκάλυψε μια μεγάλη πινακίδα, στην οποία αναγράφεται στα αγγλικά και στα γαλλικά το μήνυμα: «Λίμνη Οντάριο – Τώρα και Πάντα».

Η πινακίδα έχει διαστάσεις 7,3 επί 3,6 μέτρα και στηρίζεται σε βάσεις ύψους 1,8 μέτρων, με το υψηλότερο σημείο της να βρίσκεται περίπου 5,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, δηλαδή περίπου στο ύψος ενός διώροφου κτιρίου.

Η κίνηση του Φορντ ήρθε μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, με το οποίο ζητείται από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την ονομασία «Λίμνη Αμερική» για τη Λίμνη Οντάριο.

Φορντ: «Θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο»

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο υποστήριξε ότι η ονομασία της λίμνης δεν πρόκειται να αλλάξει στον Καναδά, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πολύ καιρό αφότου ο πρόεδρος Τραμπ φύγει, θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο», ανέφερε ο Φορντ σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος συνέδεσε την απόφαση της Ουάσινγκτον με τις ευρύτερες εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες από εμπορικές διαφωνίες, δασμούς και δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επιλογή της φανέλας της εθνικής ομάδας του Καναδά και το μήνυμα στην πινακίδα έδωσαν στη συμβολική κίνηση του Φορντ έντονο χαρακτήρα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες.

{https://x.com/Reuters/status/2093798135730692394}

Απέναντι στον Τραμπ όλοι οι καναδοί πολιτικοί

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Γουάμπ Κίνιου, ο οποίος άσκησε σκωπτική κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κίνιου συνέκρινε την προσπάθεια αλλαγής της ονομασίας με ένα παλιό ροκ συγκρότημα που επιχειρεί να επαναφέρει μια επιτυχία από το παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να επαναλάβει μια πολιτική κίνηση που είχε ήδη χρησιμοποιήσει στην περίπτωση του Κόλπου του Μεξικού.

Η αναφορά αφορά το προηγούμενο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για τη χρήση της ονομασίας «Κόλπος της Αμερικής» αντί του «Κόλπος του Μεξικού» από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες.