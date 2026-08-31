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Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στον Τραμπ για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
23:25 - 31 Αυγ 2026

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στον Τραμπ για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε τη Δευτέρα το «πράσινο φως» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή μιας νέας, μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας την προσφυγή οργανισμού προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς που ζητούσε να μπλοκαριστεί επ’ αόριστον το αμφιλεγόμενο έργο.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5-4, με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, και τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές να τάσσονται κατά.

Στην ανυπόγραφη απόφαση των οκτώ σελίδων, η συντηρητική πλειοψηφία έκρινε ότι το National Trust for Historic Preservation πιθανότατα δεν διαθέτει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον (standing) για να προσβάλει δικαστικά το έργο.

Οι δικαστές, ωστόσο, δεν αποφάνθηκαν για το εάν η ίδια η κατασκευή της αίθουσας είναι νόμιμη.

Σημαντική δικαστική νίκη για τον Τραμπ

Η απόφαση αποτελεί σημαντική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να του προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ η δικαστική διαμάχη για τη νομιμότητά του συνεχίζεται.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιταχύνει τις εργασίες για τη νέα αίθουσα, συνολικής έκτασης σχεδόν 90.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Τραμπ θεωρεί την αίθουσα βασικό στοιχείο της προεδρικής του κληρονομιάς. Έχει υποστηρίξει ότι το έργο είναι απαραίτητο και για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύουν την προστασία του Λευκού Οίκου από ενδεχόμενη επίθεση.

Η διαφωνία του Ρόμπερτς

Ο Τζον Ρόμπερτς, αν και μέλος της συντηρητικής πτέρυγας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διαφώνησε με την απόφαση της πλειοψηφίας.

Στο σκεπτικό της διαφωνίας του χαρακτήρισε την κατασκευή «πιθανότατα παράνομη», υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Λευκού Οίκου.

«Ο Λευκός Οίκος δεν είναι απλώς οποιοδήποτε κτίριο», έγραψε ο Ρόμπερτς.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση του Δικαστηρίου δεν αναγνωρίζει επαρκώς τη βλάβη που επικαλείται ο προσφεύγων οργανισμός και επιτρέπει να συνεχιστεί αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως πιθανή παραβίαση των εξουσιών του Κογκρέσου σχετικά με τη διάθεση των δημόσιων πόρων, καθώς και της αρμοδιότητάς του να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την ομοσπονδιακή περιουσία στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

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