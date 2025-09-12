Αύξηση 15% στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο – Η Κίνα «κρατά τα σκήπτρα»

Οι παγκόσμιες πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης αυξήθηκαν κατά 15% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας το χαμηλότερο ρυθμό από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Rho Motion.

Στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η άνοδος περιορίστηκε στο 6%, από μέσο ρυθμό 36% το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, οι πωλήσεις αναμένεται να ανακάμψουν το τέταρτο τρίμηνο, λόγω νέας χρηματοδότησης για προγράμματα επιδότησης και της εποχικής ενίσχυσης της ζήτησης, σύμφωνα με τον υπεύθυνο δεδομένων της Rho Motion, Τσαρλς Λέστερ.

Η συνολική αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Κίνα επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο επταμήνου. Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, μείωσε τον στόχο πωλήσεων για το 2025 κατά 16%. Παράλληλα, οι Geely, Xpeng και Nio κατέγραψαν τον καλύτερο μήνα τους μέχρι σήμερα, κερδίζοντας μερίδιο στην εγχώρια αγορά.

Σε άλλες αγορές, η ζήτηση αντιστάθμισε μερικώς την αδυναμία της Κίνας. Στις ΗΠΑ, η ζήτηση αυξήθηκε ενόψει της λήξης φορολογικών κινήτρων, ενώ στην Ευρώπη οι πωλήσεις ενισχύθηκαν από πολιτικές αποανθρακοποίησης.

Συνολικά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,7 εκατ. μονάδες παγκοσμίως, έναντι 21% αύξησης τον Ιούλιο. Αναλυτικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,1 εκατ. οχήματα στην Κίνα, 283.453 στην Ευρώπη (+48%), 201.255 στη Βόρεια Αμερική (+13%) και 144.280 στον υπόλοιπο κόσμο (+56%).

«Στις ΗΠΑ, αναμένουμε ρεκόρ πωλήσεων τον Αύγουστο και έναν άλλο ισχυρό μήνα το Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο ρεκόρ και στη συνέχεια πιθανώς μια μεγάλη πτώση», δήλωσε ο Λέστερ και πρόσθεσε: «Η BYD εξακολουθεί να έχει το μερίδιο αγοράς και σίγουρα τώρα αισθάνεται την πίεση από άλλους κατασκευαστές OEM».