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Νεπάλ σε χάος: 51 νεκροί και 12.500 δραπέτες μετά τις αιματηρές ταραχές
Ειδήσεις
11:49 - 12 Σεπ 2025

Νεπάλ σε χάος: 51 νεκροί και 12.500 δραπέτες μετά τις αιματηρές ταραχές

Reporter.gr Newsroom
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Σκηνικό χάους επικρατεί στο Νεπάλ, όπου τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στον αποκλεισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά, αλλά και στις ταραχές που ακολούθησαν την παραίτηση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Μπινόντ Γιμίρε, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 21 διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις και λεηλασίες. Παράλληλα, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές αποδράσεις στη χώρα: περίπου 13.500 κρατούμενοι απέδρασαν από φυλακές, εκ των οποίων μόλις λίγοι συνελήφθησαν ξανά. Σήμερα, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές από το 2008 και την κατάργηση της μοναρχίας, ξέσπασαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

Μπροστά στην κλιμάκωση, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, που βρισκόταν στην εξουσία από το 2024, ανακοίνωσε την αποκατάσταση των υπηρεσιών Facebook, X και YouTube και δεσμεύτηκε για έρευνα σχετικά με την αστυνομική βία. Ωστόσο, την Τρίτη υπέβαλε την παραίτησή του.

Η επόμενη μέρα σημαδεύτηκε από λεηλασίες και εμπρησμούς: διαδηλωτές πυρπόλησαν το κοινοβούλιο, την κατοικία του απερχόμενου πρωθυπουργού και άλλα δημόσια κτίρια στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης την ασφάλεια της πρωτεύουσας, επιβάλλοντας αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, ξεκίνησε επαφές με εκπροσώπους των διαδηλωτών για τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και το όνομα της Σουσίλα Κάρκι, πρώην προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου και 73 ετών, ως πιθανής μεταβατικής πρωθυπουργού. Ωστόσο, η υποψηφιότητά της δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ομοφωνία ανάμεσα στους διαδηλωτές.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται, την ώρα που το Νεπάλ παραμένει βυθισμένο σε βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση.

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