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«Φάκελος» TikTok: Κάλεσμα Κίνας προς ΗΠΑ για διάλογο με ισοτιμία και σεβασμό
Ειδήσεις
17:39 - 12 Σεπ 2025

«Φάκελος» TikTok: Κάλεσμα Κίνας προς ΗΠΑ για διάλογο με ισοτιμία και σεβασμό

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα προειδοποιεί ότι θα χειριστεί την υπόθεση του TikTok βάσει των δικών της νόμων, καλώντας τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις μονομερείς πιέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου με σεβασμό και ισότητα, την ώρα που η εφαρμογή παραμένει στο επίκεντρο διπλωματικών διεργασιών και πιθανούς περιορισμούς στις ΗΠΑ.        

Πιο αναλυτικά - όπως τονίστηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (12/9) το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας - το Πεκίνο δήλωσε ότι θα εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της, ενώ παράλληλα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου που θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότιμη διαπραγμάτευση.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι η υπόθεση του TikTok, της δημοφιλούς εφαρμογής σύντομων βίντεο της κινεζικής ByteDance, η οποία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης στη χώρα αν δεν περάσει σε αμερικανικά χέρια, θα αποτελέσει ένα από τα θέματα συζήτησης στην επερχόμενη συνάντηση Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη.

Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok μόλις τον προηγούμενο μήνα, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία που έχει δοθεί στην εταιρεία για να πωλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 17:43
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