CNBC: Το «αόρατο» ρίσκο για την αμερικανική οικονομία

Πότε θα έρθει η επόμενη κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος θα είναι ο αντίκτυπό της; Κατά τον πρώην CEO της Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, η επόμενη μεγάλη κρίση που ενδέχεται να πλήξει τις ΗΠΑ θα έρθει από τις αγορές πιστώσεων, έναν τομέα που παραμένει σχετικά αόρατος και υποτιμημένος, παρά τις ενδείξεις υπερβολικής μόχλευσης και αυξημένου ρίσκου.

Ο Blankfein, ο οποίος ηγήθηκε της Goldman Sachs στη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ιστορικά βιώσει κρίσεις μεγάλης κλίμακας σχεδόν ανά πέντε χρόνια. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο CNBC, η αμερικανική οικονομία έχει αντιμετωπίσει διαδοχικές αναταράξεις τις τελευταίες δεκαετίες – από τη φούσκα των dot-com μέχρι την κρίση των στεγαστικών δανείων και την κρίση χρέους.

«Υπάρχουν πολλοί υποτιθέμενοι “κίνδυνοι του 1%”, όμως στην πραγματικότητα, η πιθανότητα να συμβεί κάτι σοβαρό δεν είναι τόσο μικρή», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Το ζήτημα είναι ότι περιμένουμε να συμβεί κάτι, ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατό από πού ακριβώς θα έρθει.»

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν απίθανη μια επικείμενη κρίση – λόγω της ισχυρής πορείας της Wall Street και της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει γενικά η οικονομία των ΗΠΑ – ο Blankfein εκτιμά πως ο επόμενος σοβαρός κίνδυνος θα προέλθει από τον χώρο των πιστώσεων και εξηγεί:

«Συνήθως όλα ξεκινούν από τον υπερβολικό δανεισμό. Και αυτή τη φορά, ο κίνδυνος φαίνεται να κρύβεται σε περιοχές των αγορών όπου δεν υπάρχει διαφάνεια.»

Ο πρώην τραπεζίτης εντοπίζει τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στα χαμηλά spreads μεταξύ των αποδόσεων των κρατικών και των εταιρικών ομολόγων. Όταν η διαφορά αυτή περιορίζεται σε τόσο μικρό επίπεδο, σημαίνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τους κινδύνους ως ελάχιστους. Όμως, κατά τον Blankfein, αυτό μπορεί να υποδηλώνει υπερβολική σιγουριά και άρα κακή εκτίμηση των πραγματικών ρίσκων, ιδίως σε έναν κόσμο όπου συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας δείχνουν αδυναμία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει και στην εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου των ιδιωτικών πιστώσεων (private credit), δηλαδή του δανεισμού από ιδιώτες επενδυτές σε μη εισηγμένες εταιρείες. Πρόκειται για μια αγορά που έχει γνωρίσει θεαματική αύξηση τα τελευταία χρόνια, λόγω των υψηλότερων αποδόσεων που υπόσχεται.

Όπως αναφέρει η JPMorgan, ο συγκεκριμένος τομέας αυξάνεται με ρυθμό 14,5% ετησίως, καθώς όλο και περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται εκεί. Ο Blankfein εκφράζει τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν οι επενδυτές να αυξήσουν τις αποδόσεις τους, συχνά κάνοντας χρήση μόχλευσης με "περίεργους" τρόπους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται πλέον στον χώρο του private credit. «Η μόχλευση αρχίζει να γίνεται εμφανής», επισημαίνει. «Αναρωτιέμαι για τα σημεία όπου συσσωρεύεται. Αν ήμουν επόπτης στον ασφαλιστικό κλάδο, θα αναρωτιόμουν αν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των εταιρειών αξίζουν πραγματικά όσο ισχυρίζονται ότι αξίζουν.»

Παρ’ όλα αυτά, ο Blankfein ξεκαθαρίζει πως η συνολική του στάση απέναντι στην αμερικανική οικονομία παραμένει θετική. Διατηρεί την αισιοδοξία σου για τις αγορές, κυρίως λόγω της πιθανής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed, αλλά και χάρη στον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία – όπως πιστεύει – θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.