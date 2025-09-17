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Προσπάθεια αποκλιμάκωσης με τηλεφώνημα Τραμπ – Μόντι για τις εντάσεις σε εμπόριο και Ρωσία
Ειδήσεις
12:42 - 17 Σεπ 2025

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης με τηλεφώνημα Τραμπ – Μόντι για τις εντάσεις σε εμπόριο και Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις εντάσεις που έχουν προκληθεί από τους νέους αμερικανικούς δασμούς και τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε με τον Ινδό ηγέτη με αφορμή τα 75α γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον «εκπληκτικό» και ευχαριστώντας τον για τη στήριξη στην «κατάπαυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Από την πλευρά του, ο Μόντι υπογράμμισε ότι η Ινδία παραμένει προσηλωμένη στην αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα που Ουάσινγκτον και Νέο Δελχί επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που είχαν παγώσει. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των δασμών στο 50% για τις ινδικές εξαγωγές, σε απάντηση τόσο στα εμπόδια που βάζει η Ινδία στο εμπόριο όσο και στις συνεχείς αγορές ρωσικής ενέργειας, που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον υπονομεύουν τις διεθνείς κυρώσεις κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα εμπόδια στη συμφωνία

Οι δύο πλευρές είχαν δεσμευτεί να ολοκληρώσουν μια διμερή εμπορική συμφωνία το φθινόπωρο, ωστόσο οι συνομιλίες κατέρρευσαν. Η άρνηση του Νέου Δελχί να ανοίξει την αγορά γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η επιμονή του Τραμπ να πιέσει τους συμμάχους της G7 για ενίσχυση των κυρώσεων κατά Ινδίας και Κίνας απειλεί να ανατρέψει και την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο.

Παρά τις θετικές δηλώσεις, οι ειδικοί συστήνουν προσοχή. Ο καθηγητής Μπισγουατζίτ Νταρ από το Council for Social Development εκτίμησε ότι «υπάρχει μια απόψυξη, αλλά δεν πρέπει να διαβάζουμε περισσότερα από όσα υπάρχουν». Όπως σημείωσε, η Ινδία έχει ήδη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της και πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών.

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