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JP Morgan: Σημαντικές εισροές στη Metlen λόγω FTSE 100 - Στα $503 εκατ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:29 - 17 Σεπ 2025

JP Morgan: Σημαντικές εισροές στη Metlen λόγω FTSE 100 - Στα $503 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η JP Morgan αναμένει σημαντικές εισροές στη Metlen από την ένταξή της στον FTSE 100, σύμφωνα με σημείωμα του στρατηγικού αναλυτή, Pankaj Gupta. 

Όπως αναφέρει, η Metlen Energy & Metals θα προστεθεί στον FTSE 100 και αναμένεται να προσελκύσει αγορές ύψους 503 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 25 ημέρες όγκου συναλλαγών.

Ευρύτερα, ο αναλυτής εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx, που θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής (19/9), θα οδηγήσει σε περίπου 34,9 δισ. δολάρια σε ροές συναλλαγών.

Οι σημαντικότερες αγορές αναμένονται στις μετοχές που προστίθενται στον Euro Stoxx 50: Siemens Energy (σχεδόν 3 δισ. δολάρια), Deutsche Bank (2,6 δισ. δολάρια) και Argenx (1,7 δισ. δολάρια). Σημαντική είναι η επίδραση στην Argenx, καθώς αντιστοιχεί σε εννέα ημέρες όγκου συναλλαγών.

Αντίθετα, οι μετοχές που διαγράφονται, Nokia και Pernod Ricard, αναμένεται να δεχθούν ροές πώλησης ύψους 869 εκατ. και 790 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

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