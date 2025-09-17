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Εκδήλωση ΕΣΕΕ: Το ελληνικό εμπόριο σε νέα «τροχιά» ενόψει τεχνολογικών και γεωπολιτικών εξελίξεων
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:29 - 17 Σεπ 2025

Εκδήλωση ΕΣΕΕ: Το ελληνικό εμπόριο σε νέα «τροχιά» ενόψει τεχνολογικών και γεωπολιτικών εξελίξεων

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) διοργανώνει επετειακή εκδήλωση στις 22 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει δημόσιο διάλογο για τη στρατηγική κατεύθυνση του ελληνικού εμπορίου σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι από τον κλάδο του εμπορίου, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και θεσμικοί παράγοντες θα μιλήσουν για κρίσιμα ερωτήματα. Πώς μπορεί η καινοτομία να ενσωματωθεί στις εμπορικές πρακτικές χωρίς να αποκλείει τους μικρότερους και πιο ευάλωτους παίκτες της αγοράς; Με ποιους τρόπους μπορεί ο εμπορικός κόσμος να συμβάλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη; Και, τελικά, ποιο μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να εγγυηθεί ότι τα οφέλη των επερχόμενων αλλαγών θα διανεμηθούν δίκαια σε ολόκληρη την κοινωνία;

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης θα τοποθετηθούν για τον καίριο ρόλο του ελληνικού εμπορίου στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έμποροι από όλη τη χώρα, θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις θέσεις τους σε έναν ανοικτό διαδικτυακό διάλογο με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις εμπειρίες του κλάδου σε τοπικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας ανάμεσά τους ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), και ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).

Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και η ομιλία της κα Joanna Zawistowska, Διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία φέρνει στο επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βασικούς άξονες τη συνεργασία, τη γνώση και τον ανοιχτό διάλογο, το ελληνικό εμπόριο και η επιχειρηματικότητα καλούνται να χαράξουν νέα πορεία με προσανατολισμό όχι μόνο την αναπροσαρμογή αλλά και την ηγετική παρουσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 14:05
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