Θεμιστοκλέους: Έρχεται το «ψηφιακό βιβλίο ραντεβού» στα νοσοκομεία - Η διαδικασία

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία, το οποίο θα προσφέρει ενιαία και φιλική πρόσβαση στους πολίτες. Για το ζήτημα μίλησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στην εκπομπή News Room της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο άξονες: απλούστευση της διαδικασίας και αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, με στόχο να προστεθούν περισσότερα από 1.000.000 νέα ραντεβού τους επόμενους μήνες.

Η νέα διαδικασία

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες έπρεπε να επικοινωνούν ξεχωριστά με κάθε νοσοκομείο ή μέσω της γραμμής 1535, συχνά σε περιορισμένα χρονικά παράθυρα. Με το νέο σύστημα, όλα τα ραντεβού θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα ή μέσω του 1566, σε διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών.

Ο πολίτης θα εισάγει την ειδικότητα και την περιοχή ενδιαφέροντος και το σύστημα θα προβάλλει τα διαθέσιμα ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία (π.χ. «Ευαγγελισμός», «Γεννηματάς»), δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επιλογής. Όπως τόνισε ο υφυπουργός, «το σύστημα γίνεται πιο εύχρηστο, ακόμη και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία».

Το νέο σύστημα συνδέεται με τον ΑΜΚΑ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν ενταχθεί όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Μείωση αναμονών και απογευματινά χειρουργεία

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι ήδη εφαρμόζεται πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο έχει οδηγήσει σε «πολύ σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής». Όπως είπε, «είχαμε περιστατικά που περίμεναν 3 ή και 4 χρόνια για ένα απλό χειρουργείο, κάτι που πλέον δεν υπάρχει στη χώρα».

Σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής σε κάθε κλινική, ώστε να επιλέγουν πού θα εξυπηρετηθούν γρηγορότερα.

Αξιολόγηση νοσοκομείων και διοικήσεων

Μέχρι σήμερα, 11.000 ασθενείς έχουν απαντήσει σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης για την εμπειρία τους στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία:

Το 92% δήλωσε ότι βρήκε την ειδικότητα που αναζητούσε.

Το 75% χαρακτήρισε την εμπειρία νοσηλείας «καλή» ή «πολύ καλή».

Το 50% όσων επισκέφθηκαν τα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι τα σχόλια των ασθενών, ακόμη και τα αρνητικά, είναι πολύτιμα, καθώς «βοηθούν το σύστημα να βελτιωθεί» και συνδέονται με την αξιολόγηση των διοικητών. Εάν ένας διοικητής συγκεντρώνει σταθερά χαμηλές βαθμολογίες σε ζητήματα όπως η καθαριότητα ή η σίτιση, «δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του».

Ο απολογισμός του καλοκαιριού

Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «φέτος ήμασταν πολύ καλύτερα από προηγούμενες χρονιές». Ενισχύθηκαν τα νησιά με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ αυξήθηκαν οι βάρδιες του ΕΚΑΒ.

Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, οι βάσεις του ΕΚΑΒ αυξήθηκαν από τρεις σε επτά, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης από μία ώρα σε μόλις 15 λεπτά. Στις αεροδιακομιδές, προστέθηκαν φέτος ένα επιπλέον αεροπλάνο (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) και δύο ελικόπτερα, σε Πάρο και Ρόδο, από δωρεές του Βελέντζειου Ιδρύματος και της Εθνικής Τράπεζας.

Από την αρχή του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 1.700 αεροδιακομιδές, με στόχο η επόμενη χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη.



«Ο στόχος μας είναι κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι, να εξυπηρετούμε περισσότερους ασθενείς και να χτίζουμε ένα σύστημα υγείας πιο αξιόπιστο και πιο ανθρώπινο», κατέληξε ο υφυπουργός.