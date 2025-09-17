ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεμιστοκλέους: Έρχεται το «ψηφιακό βιβλίο ραντεβού» στα νοσοκομεία - Η διαδικασία
Υγεία
12:25 - 17 Σεπ 2025

Θεμιστοκλέους: Έρχεται το «ψηφιακό βιβλίο ραντεβού» στα νοσοκομεία - Η διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία, το οποίο θα προσφέρει ενιαία και φιλική πρόσβαση στους πολίτες. Για το ζήτημα μίλησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στην εκπομπή News Room της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο άξονες: απλούστευση της διαδικασίας και αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, με στόχο να προστεθούν περισσότερα από 1.000.000 νέα ραντεβού τους επόμενους μήνες.

Η νέα διαδικασία

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες έπρεπε να επικοινωνούν ξεχωριστά με κάθε νοσοκομείο ή μέσω της γραμμής 1535, συχνά σε περιορισμένα χρονικά παράθυρα. Με το νέο σύστημα, όλα τα ραντεβού θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα ή μέσω του 1566, σε διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών.

Ο πολίτης θα εισάγει την ειδικότητα και την περιοχή ενδιαφέροντος και το σύστημα θα προβάλλει τα διαθέσιμα ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία (π.χ. «Ευαγγελισμός», «Γεννηματάς»), δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επιλογής. Όπως τόνισε ο υφυπουργός, «το σύστημα γίνεται πιο εύχρηστο, ακόμη και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία».

Το νέο σύστημα συνδέεται με τον ΑΜΚΑ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν ενταχθεί όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Μείωση αναμονών και απογευματινά χειρουργεία

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι ήδη εφαρμόζεται πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο έχει οδηγήσει σε «πολύ σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής». Όπως είπε, «είχαμε περιστατικά που περίμεναν 3 ή και 4 χρόνια για ένα απλό χειρουργείο, κάτι που πλέον δεν υπάρχει στη χώρα».

Σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής σε κάθε κλινική, ώστε να επιλέγουν πού θα εξυπηρετηθούν γρηγορότερα.

Αξιολόγηση νοσοκομείων και διοικήσεων

Μέχρι σήμερα, 11.000 ασθενείς έχουν απαντήσει σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης για την εμπειρία τους στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία:

  • Το 92% δήλωσε ότι βρήκε την ειδικότητα που αναζητούσε.
  • Το 75% χαρακτήρισε την εμπειρία νοσηλείας «καλή» ή «πολύ καλή».
  • Το 50% όσων επισκέφθηκαν τα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι τα σχόλια των ασθενών, ακόμη και τα αρνητικά, είναι πολύτιμα, καθώς «βοηθούν το σύστημα να βελτιωθεί» και συνδέονται με την αξιολόγηση των διοικητών. Εάν ένας διοικητής συγκεντρώνει σταθερά χαμηλές βαθμολογίες σε ζητήματα όπως η καθαριότητα ή η σίτιση, «δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του».

Ο απολογισμός του καλοκαιριού

Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «φέτος ήμασταν πολύ καλύτερα από προηγούμενες χρονιές». Ενισχύθηκαν τα νησιά με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ αυξήθηκαν οι βάρδιες του ΕΚΑΒ.

Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, οι βάσεις του ΕΚΑΒ αυξήθηκαν από τρεις σε επτά, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης από μία ώρα σε μόλις 15 λεπτά. Στις αεροδιακομιδές, προστέθηκαν φέτος ένα επιπλέον αεροπλάνο (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) και δύο ελικόπτερα, σε Πάρο και Ρόδο, από δωρεές του Βελέντζειου Ιδρύματος και της Εθνικής Τράπεζας.

Από την αρχή του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 1.700 αεροδιακομιδές, με στόχο η επόμενη χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη.


«Ο στόχος μας είναι κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι, να εξυπηρετούμε περισσότερους ασθενείς και να χτίζουμε ένα σύστημα υγείας πιο αξιόπιστο και πιο ανθρώπινο», κατέληξε ο υφυπουργός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκτακτη ενίσχυση €84.390 στο Δήμο Πατρέων για τους πληγέντες της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου
Ειδήσεις

Έκτακτη ενίσχυση €84.390 στο Δήμο Πατρέων για τους πληγέντες της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου

Σε 10 ημέρες τα ειδοποιητήρια για οχήματα με εκκρεμότητες - Δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων
Οικονομία

Σε 10 ημέρες τα ειδοποιητήρια για οχήματα με εκκρεμότητες - Δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων

Βρεττού: Η εξαγορά της HSBC Μάλτας καθιστά την Credia Bank συστημική τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Βρεττού: Η εξαγορά της HSBC Μάλτας καθιστά την Credia Bank συστημική τράπεζα

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους σιδηροδρόμους
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους σιδηροδρόμους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις
Υγεία

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback
Υγεία

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους
Πολιτική

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ