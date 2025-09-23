Λιθουανία: Ελεύθερο «πυρός» για τα drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε την παροχή νέων εξουσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, δίνοντάς τους το δικαίωμα να καταρρίπτουν κάθε drone που εισέρχεται παρανόμως στον εναέριο χώρο της. Μέχρι τώρα, ο στρατός μπορούσε να στοχεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη μόνο εάν κρίνονταν οπλισμένα ή αποτελούσαν άμεση απειλή για κρίσιμες κρατικές υποδομές, όπως αναφέρει το Reuters.

Η αλλαγή αυτή, που προβλέπεται στον νέο νόμο, εγκρίθηκε με τη στήριξη 117 από τα 141 μέλη του λιθουανικού κοινοβουλίου, μέσα από μια ταχεία κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής ετοιμότητας του κράτους, το οποίο είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντοβίλε Σακαλιένιε, δήλωσε ότι πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αντιδρούν άμεσα σε κάθε παραβίαση, ακόμα και με κατάρριψη των drones. «Οι νόμοι και οι διαδικασίες μας δεν ήταν προσαρμοσμένοι στις σημερινές απειλές… Τώρα μπορούμε να ανταποκριθούμε με την ταχύτητα του κεραυνού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο νέος νόμος δίνει επίσης τη δυνατότητα στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να κλείνει επιλεγμένα τμήματα του εναερίου χώρου και να διατάσσει την κατάρριψη κάθε drone που παραβιάζει τις σχετικές οδηγίες.

Το ζήτημα των εναέριων παραβιάσεων έχει έρθει στο προσκήνιο για το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει καταδικάσει τη Ρωσία για «ένα μοτίβο όλο και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς», σημειώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να προστατεύσει τα κράτη μέλη του.

Η Λιθουανία είχε απευθύνει έκκληση στο ΝΑΤΟ για ενίσχυση της αεράμυνας τον Αύγουστο, μετά την πτώση δύο στρατιωτικών drones προερχόμενων από τη Λευκορωσία στο έδαφός της. Την ίδια ώρα, η Δανία ανακοίνωσε πως drones που διέκοψαν πτήσεις στο βασικό αεροδρόμιό της τη Δευτέρα μπορεί να ήταν ρωσικής προέλευσης.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η Εσθονία ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31, ενώ η Πολωνία έκανε λόγο για είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στο έδαφός της στις 9 προς 10 Σεπτεμβρίου, με μερικά να καταρρίπτονται από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, που ενίσχυσαν άμεσα την άμυνα στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.