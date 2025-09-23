Δημοσκόπηση: Η ανησυχία για την οικονομία «ρίχνει» τη δημοτικότητα του Τραμπ

Η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υποχωρήσει ελαφρώς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί εκφράζουν ανησυχία για την πορεία της οικονομίας και για την ικανότητά του να τιθασεύσει την αύξηση των τιμών, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, που διήρκεσε τρεις ημέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνει ότι το 41% των ερωτηθέντων εγκρίνει την απόδοσή του ως πρόεδρος, ελαφρώς κάτω από το 42% της προηγούμενης δημοσκόπησης της 5‑9 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά την κατάσταση της εθνικής οικονομίας, περίπου το 54% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η χώρα «πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση», από 53% τον Αύγουστο και 52% τον Ιούλιο. Μόνο το 35% ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Τραμπ την οικονομία, ενώ μόλις το 28% συμφωνεί με τον χειρισμό του θέματος του κόστους διαβίωσης, με αυτές τις μετρήσεις να είναι ελάχιστα χαμηλότερες σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ σημείωσε σημαντική επιβράδυνση τον Αύγουστο, όταν το ποσοστό της ανεργίας ανέβηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό στο 4,3%, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε.

Οι ανησυχίες του κοινού για την οικονομία ήταν εντονότερες νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κατά την περίοδο που ο Τραμπ απειλούσε με επιβολή υψηλών δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα — κίνηση που είχε προκαλέσει απότομες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια.

Όσον αφορά το ζήτημα του εξτρεμισμού, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ έχει ρίξει μεγάλο μέρος της ρητορικής του στην αντίληψη ότι πολιτικοί αντίπαλοι θέτουν κίνδυνο για τη χώρα, δηλώνοντας σε τελετή μνήμης ότι «η βία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την αριστερά».

Οι δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos φέτος επιβεβαιώνουν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τον πολιτικό εξτρεμισμό ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Περίπου το 28% των ερωτηθέντων στην πιο πρόσφατη έρευνα δήλωσαν ότι αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα, συγκριτικά με το 16% που επέλεξε την οικονομία. Όταν τους ζητήθηκε ποιο κόμμα έχει καλύτερο σχέδιο να αντιμετωπίσει την εξτρεμιστικότητα, οι απαντήσεις διχάστηκαν σχεδόν ισόποσα· το 30% προτίμησε τους Ρεπουμπλικάνους, το 26% πιστεύει στους Δημοκρατικούς και οι υπόλοιποι είτε δεν αποφάσισαν είτε δεν θεωρούν ότι υπάρχει ξεκάθαρος νικητής.

Αν και η οικονομία έχει επηρεάσει την εικόνα του Τραμπ, σε θέματα μετανάστευσης η δημοτικότητά του παραμένει σταθερή. Το 42% των ερωτηθέντων έδωσε θετική ψήφο για τις πολιτικές του στη μετανάστευση, ποσοστό που δεν έχει μεταβληθεί από τις αρχές του μήνα — το υψηλότερο για αυτό το ζήτημα στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο με 1.019 άτομα, με περιθώριο σφάλματος περίπου 3 μονάδες. Από φέτος οι δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οι ερωτώμενοι πως «δεν ήταν σίγουροι» αν εγκρίνουν ή όχι συνολικά την απόδοση του προέδρου.