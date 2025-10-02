Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις που δεν φτάνουν εκεί που πρέπει - ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Παπά «εξέθεσε» τον Βορίδη

Σκληρότεροι ήταν οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο που ο Μάκης Βορίδης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή, ο Θεοφάνης Παπάς, που υπήρξε για μία σύντομη θητεία (11/2020-3/2021), πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ανέφερε πως δεν αισθάνθηκε ποτέ κάποια παρέμβαση από την πλευρά του τότε υπουργού.

Ο κ. Παπάς κατά την εξέτασή του ζήτησε τη συμβολή της εξεταστικής επιτροπής, ώστε τα χρήματα από τις κοινοτικές και εθνικές επιδοτήσεις να πηγαίνουν στον πραγματικό αγρότη, ζητώντας, κατά την κατάθεσή του, αυτό να αποτελεί προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δρομολόγησε διεθνή διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο στον οργανισμό, ότι συνέχισε τους ελέγχους που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του και ότι με βάση δική του εγκύκλιο, οι έλεγχοι απέδωσαν 34 εκατ. ευρώ «αχρεωστήτως» καταβληθέντα ποσά.

Σημείωσε, επίσης, ότι λόγω της λήξης της σύμβασης με τον τρέχοντα τεχνικό σύμβουλο στις 31/12/2020, χωρίς τον οποίο δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές, και μετά από την έγκριση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), προχώρησε σε απευθείας ανάθεση τεχνικού συμβούλου έως ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο «για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού συμμετείχαν δύο εταιρείες» αντί για μία, που συμμετείχε στο παρελθόν.

Ο κ. Παπάς είπε ότι έλαβε από τον προκάτοχό του κ. Βάρρα αρχεία με στοιχεία ελέγχων, τα οποία και προώθησε στις υπηρεσίες του οργανισμού με εντολή ελέγχου, ενώ και ο ίδιος προώθησε επιπρόσθετους ελέγχους.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του «ότι δυστυχώς και σήμερα, αυτός που πλήττεται είναι ο πραγματικός αγρότης και ο πραγματικός κτηνοτρόφος. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις, που δεν πάνε στη σωστή παραγωγική διαδικασία».

Όσο για τη δήλωση των ζώων στους κατά τόπους κτηνίατρους, και σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Παπάς είπε ότι «ο κτηνίατρος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μπαίνει σε κάθε μονάδα για τη βουκέλωση και τον μελιταίο. Άρα, δεν μπορεί να μου πει ο τοπικός κτηνίατρος ότι δεν έχει εικόνα, γιατί ξέρει τον αριθμό των εμβολίων που πρέπει να κάνει. Ο οργανισμός», πρόσθεσε ο κ. Παπάς, «πληρώνει με βάση το διασταυρωτικό έλεγχο που κάνει, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Εννοείται πως και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα δείγματα ελέγχου, πρέπει να κάνει επιτόπιους ελέγχους και να μετρήσει εάν είναι ορθά ή λάθος».

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μ. Αποστολάκη σχολίασε ότι ο κ. Παπάς είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένος με την ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, μιλώντας για τον υγειονομικό χαρακτήρα της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων και ότι, ως πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός είναι ο μόνος υπεύθυνος για πληρωμές».

ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Παπά «εξέθεσε» τον Βορίδη

«Ο κ. Παπάς, στη σημερινή κατάθεση στην Επιτροπή κατέφυγε στην τακτική της υπεκφυγής και των γενικόλογων αναφορών, αφήνοντας αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που αγγίζουν την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η κατάθεσή του σφραγίστηκε από τον κεντρικό ρόλο του Μάκη Βορίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Παπάς αποκάλυψε ότι ο κ. Βορίδης είχε συμφωνήσει απόλυτα, καθώς το υπέγραψε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατανομή των βοσκοτόπων. Η αποκάλυψη αυτή του κύριου Παπά φέρνει σε δεινή θέση τον κ. Βορίδη, ο οποίος τόσο στην ομιλία του στην Βουλή όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει τονίσει ότι δήθεν ελέγχεται για μια υπογραφή του που έβαλε το 2019. Όπως φαίνεται είχε δώσει και την έγκρισή του και το 2020 έχοντας απόλυτη γνώση της κατανομής των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος.

Ακόμη, ο κύριος Παπάς προσπάθησε να εμφανιστεί ως «προστάτης» των αγροτών, παρουσιάζοντας τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες όμως, όλως περιέργως, δεν εφάρμοσε όσο ήταν πρόεδρος», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ και την πληρωμή ενισχύσεων σε υπό έλεγχο δικαιούχους, την αφαίρεση φακέλων ελέγχου και την ακύρωση αυστηρών διαδικασιών με την τροποποίηση των εγκυκλίων του Οργανισμού που θα αποκάλυπταν παρανομίες. Δεν απάντησε ακόμα για την εκτόξευση των βοσκότοπων χωρίς ζώα επί των ημερών του το 2020 και το 2021, παρά την υποτιθέμενη κάθετη αντίθεσή του, όπως εμφατικά ανέφερε πολλές φορές. Δεν παραδέχθηκε δε ότι αυτός έκανε την κατανομή Εθνικού Αποθέματος το Δεκέμβριο του 2020 όπου έγινε η μεγαλύτερη γραμμική μείωση».

«Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές, καταρρίπτοντας και εκείνος το επίσημο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που στην προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες ρίχνει την ευθύνη στις Περιφέρειες», κατέληξαν.