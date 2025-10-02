ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις που δεν φτάνουν εκεί που πρέπει - ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Παπά «εξέθεσε» τον Βορίδη
Πολιτική
22:10 - 02 Οκτ 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις που δεν φτάνουν εκεί που πρέπει - ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Παπά «εξέθεσε» τον Βορίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σκληρότεροι ήταν οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο που ο Μάκης Βορίδης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή, ο Θεοφάνης Παπάς, που υπήρξε για μία σύντομη θητεία (11/2020-3/2021), πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ανέφερε πως δεν αισθάνθηκε ποτέ κάποια παρέμβαση από την πλευρά του τότε υπουργού.

Ο κ. Παπάς κατά την εξέτασή του ζήτησε τη συμβολή της εξεταστικής επιτροπής, ώστε τα χρήματα από τις κοινοτικές και εθνικές επιδοτήσεις να πηγαίνουν στον πραγματικό αγρότη, ζητώντας, κατά την κατάθεσή του, αυτό να αποτελεί προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δρομολόγησε διεθνή διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο στον οργανισμό, ότι συνέχισε τους ελέγχους που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του και ότι με βάση δική του εγκύκλιο, οι έλεγχοι απέδωσαν 34 εκατ. ευρώ «αχρεωστήτως» καταβληθέντα ποσά.

Σημείωσε, επίσης, ότι λόγω της λήξης της σύμβασης με τον τρέχοντα τεχνικό σύμβουλο στις 31/12/2020, χωρίς τον οποίο δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές, και μετά από την έγκριση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), προχώρησε σε απευθείας ανάθεση τεχνικού συμβούλου έως ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο «για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού συμμετείχαν δύο εταιρείες» αντί για μία, που συμμετείχε στο παρελθόν.

Ο κ. Παπάς είπε ότι έλαβε από τον προκάτοχό του κ. Βάρρα αρχεία με στοιχεία ελέγχων, τα οποία και προώθησε στις υπηρεσίες του οργανισμού με εντολή ελέγχου, ενώ και ο ίδιος προώθησε επιπρόσθετους ελέγχους.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του «ότι δυστυχώς και σήμερα, αυτός που πλήττεται είναι ο πραγματικός αγρότης και ο πραγματικός κτηνοτρόφος. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις, που δεν πάνε στη σωστή παραγωγική διαδικασία».

Όσο για τη δήλωση των ζώων στους κατά τόπους κτηνίατρους, και σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Παπάς είπε ότι «ο κτηνίατρος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μπαίνει σε κάθε μονάδα για τη βουκέλωση και τον μελιταίο. Άρα, δεν μπορεί να μου πει ο τοπικός κτηνίατρος ότι δεν έχει εικόνα, γιατί ξέρει τον αριθμό των εμβολίων που πρέπει να κάνει. Ο οργανισμός», πρόσθεσε ο κ. Παπάς, «πληρώνει με βάση το διασταυρωτικό έλεγχο που κάνει, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Εννοείται πως και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα δείγματα ελέγχου, πρέπει να κάνει επιτόπιους ελέγχους και να μετρήσει εάν είναι ορθά ή λάθος».

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μ. Αποστολάκη σχολίασε ότι ο κ. Παπάς είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένος με την ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, μιλώντας για τον υγειονομικό χαρακτήρα της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων και ότι, ως πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός είναι ο μόνος υπεύθυνος για πληρωμές».

ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Παπά «εξέθεσε» τον Βορίδη

«Ο κ. Παπάς, στη σημερινή κατάθεση στην Επιτροπή κατέφυγε στην τακτική της υπεκφυγής και των γενικόλογων αναφορών, αφήνοντας αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που αγγίζουν την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η κατάθεσή του σφραγίστηκε από τον κεντρικό ρόλο του Μάκη Βορίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Παπάς αποκάλυψε ότι ο κ. Βορίδης είχε συμφωνήσει απόλυτα, καθώς το υπέγραψε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατανομή των βοσκοτόπων. Η αποκάλυψη αυτή του κύριου Παπά φέρνει σε δεινή θέση τον κ. Βορίδη, ο οποίος τόσο στην ομιλία του στην Βουλή όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει τονίσει ότι δήθεν ελέγχεται για μια υπογραφή του που έβαλε το 2019. Όπως φαίνεται είχε δώσει και την έγκρισή του και το 2020 έχοντας απόλυτη γνώση της κατανομής των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος.

Ακόμη, ο κύριος Παπάς προσπάθησε να εμφανιστεί ως «προστάτης» των αγροτών, παρουσιάζοντας τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες όμως, όλως περιέργως, δεν εφάρμοσε όσο ήταν πρόεδρος», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ και την πληρωμή ενισχύσεων σε υπό έλεγχο δικαιούχους, την αφαίρεση φακέλων ελέγχου και την ακύρωση αυστηρών διαδικασιών με την τροποποίηση των εγκυκλίων του Οργανισμού που θα αποκάλυπταν παρανομίες. Δεν απάντησε ακόμα για την εκτόξευση των βοσκότοπων χωρίς ζώα επί των ημερών του το 2020 και το 2021, παρά την υποτιθέμενη κάθετη αντίθεσή του, όπως εμφατικά ανέφερε πολλές φορές. Δεν παραδέχθηκε δε ότι αυτός έκανε την κατανομή Εθνικού Αποθέματος το Δεκέμβριο του 2020 όπου έγινε η μεγαλύτερη γραμμική μείωση».

«Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές, καταρρίπτοντας και εκείνος το επίσημο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που στην προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες ρίχνει την ευθύνη στις Περιφέρειες», κατέληξαν.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 22:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Ισοπαλία στην κορυφή για AfD και CDU/CSU στο 26%
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Ισοπαλία στην κορυφή για AfD και CDU/CSU στο 26%

Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»
Πολιτική

Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
20/07/2026 - 08:38

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πολιτική
20/07/2026 - 08:28

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:21

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:20

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 08:10

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Πολιτική
20/07/2026 - 08:06

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 08:05

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 08:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

ΑΜΥΝΑ
20/07/2026 - 07:53

THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Εργασιακά
20/07/2026 - 07:30

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ