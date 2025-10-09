ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία
Ειδήσεις
13:54 - 09 Οκτ 2025

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Reporter.gr Newsroom
Η Βρετανία ανακοίνωσε την Πέμπτη (9/10) την υπογραφή σύμβασης ύψους 350 εκατομμυρίων λιρών (468 εκατομμύρια δολάρια) για την προμήθεια του ινδικού στρατού με ελαφρούς πυραύλους βρετανικής κατασκευής, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των όπλων και της άμυνας. 

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, στη Βομβάη, όπου οι δύο ηγέτες τόνισαν τις δυνατότητες των εμπορικών σχέσεων που πηγάζουν από τη συμφωνία που υπέγραψαν πριν από λίγους μήνες.

Στην ανακοίνωσή της για τη συμφωνία άμυνας, η βρετανική κυβέρνηση επισήμανε ότι η νέα σύμβαση για ελαφρούς πυραύλους πολλαπλών χρήσεων της Thales θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στη Βόρεια Ιρλανδία, εξασφαλίζοντας 700 θέσεις εργασίας σε εργοστάσιο που ήδη κατασκευάζει τα ίδια όπλα για την Ουκρανία.

«Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια ευρύτερη συνεργασία στον τομέα των σύνθετων όπλων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων», δήλωσε η κυβέρνηση.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο Στάρμερ έχει ενισχύσει τον αμυντικό τομέα της Βρετανίας, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και δεσμευόμενος να αυξήσει τις δαπάνες σύμφωνα με τους στόχους του ΝΑΤΟ, ενώ επικεντρώνεται στην ενίσχυση των εξαγωγών, όπως η πρόσφατη συμφωνία φρεγάτας αξίας 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Νορβηγία.

Επιπλέον, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι πέτυχε νέο ορόσημο με την Ινδία στη συνεργασία για ηλεκτρικούς κινητήρες για πολεμικά πλοία, υπογράφοντας την επόμενη φάση συμφωνίας ύψους 250 εκατομμυρίων λιρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 13:53
