Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Πτωτικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη (9/10), καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που θα μπορούσε να μειώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, απέναντι στις σταματημένες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, οι οποίες ενδέχεται να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να περιορίσουν τις εξαγωγές της.

Στα αξιόλογα της ημέρας, το κρατικό αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Qahera TV μετέδωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε επισήμως σε ισχύ μετά το μεσημέρι, αφού οι δύο πλευρές την υπέγραψαν στο αιγυπτιακό θέρετρο του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή της από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, το οποίο είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει αργότερα την Πέμπτη (9/10).

Με βάση την Πέμπτη με τη συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν, το Ισραήλ θα αποσύρει μερικώς τις δυνάμεις του από τη Γάζα και η Χαμάς θα απελευθερώσει ομήρους που αιχμαλώτισε κατά την επίθεση που προκάλεσε τον πόλεμο, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ.

«Εκτεταμένες» επιπτώσεις για τις αγορές πετρελαίου

«Η ειρηνευτική συμφωνία αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής – οι επιπτώσεις της στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι εκτεταμένες, από τη μείωση των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, μέχρι την αύξηση των πιθανοτήτων για μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και, τελικά, τη δυνατότητα για αύξηση των εξαγωγών αργού και προϊόντων του Ιράν», ανέφερε σε σημείωμά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι.

Ο Γκαλιμπέρτι πρόσθεσε επίσης ότι προηγούμενες προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός είχαν καταρρεύσει.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου, λόγω του κινδύνου για την παγκόσμια προσφορά εάν η σύγκρουση επεκταθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Μάικλ ΜακΚάρθι, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής πλατφόρμας Moomoo Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι απίθανο να επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, καθώς η ομάδα παραγωγών OPEC+ δεν έχει ακόμη επιτύχει τους στόχους αύξησης της παραγωγής που είχε θέσει.

Παράλληλα, η ομάδα, που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και συμμάχους του, συμφώνησε την Κυριακή σε μια αύξηση παραγωγής για τον Νοέμβριο, μικρότερη από ό,τι ανέμενε η αγορά, μειώνοντας έτσι τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές είχαν ενισχυθεί περίπου κατά 1% την Τετάρτη, φτάνοντας σε υψηλό μίας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν τη στασιμότητα των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία ως ένδειξη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας –του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο– θα συνεχιστούν για κάποιο διάστημα ακόμη.

Στο μεταξύ, η συνολική εβδομαδιαία προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες –ένας δείκτης της κατανάλωσης πετρελαίου– αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα 21,99 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την Έκθεση της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) της Τετάρτης.

Οι αναλυτές της JP Morgan δήλωσαν ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο με πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς μια σειρά από δείκτες κατανάλωσης —όπως οι αφίξεις κοντέινερ στο λιμάνι του Λος Άντζελες, τα διόδια φορτηγών στη Γερμανία και η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα— δείχνουν επιβράδυνση της δραστηριότητας.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 105,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τις πρώτες επτά ημέρες του Οκτωβρίου, αυξημένη κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με πέρυσι, αλλά 90.000 βαρέλια χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της JP Morgan, σύμφωνα με τους αναλυτές της.

Απώλειες για το φυσικό αέριο - Πτώση για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,972% στα 32.055 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,29% στα 4.059,12 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,67% στα 48,67 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ανεβαίνει κατά 1,72% και βρίσκεται στα 5,1825 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,09% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1620 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,18% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,338 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,10% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8685 βρετανική λίρα ανά ευρώ.