Fourlis: Έκλεισε η συμφωνία με την DrP Group για τα Holland & Barrett

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 υπέγραψε την οριστική Σύμβαση Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group ΙΚΕ ("DrP Group"), σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market Α.Ε., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% θα εξακολουθήσει να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.

Ο Όμιλος Fourlis θα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την αισιοδοξία του Ομίλου Fourlis για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς Health & Wellness και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου για την ανάπτυξη του brand μέσω συνεργασιών που αξιοποιούν ευρύτερες πλατφόρμες διανομής. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική παρουσία στην κατηγορία μέσω μειοψηφικής συμμετοχής, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett μέσα από το κανάλι του φαρμακείου, καταλήγει η ανακοίνωση του ομίλου.