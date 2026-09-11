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Η ενέργεια, η άμυνα και η επικείμενη συνάντηση των BRICS στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν - Μόντι
Ειδήσεις
16:22 - 11 Σεπ 2026

Η ενέργεια, η άμυνα και η επικείμενη συνάντηση των BRICS στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν - Μόντι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί την Παρασκευή (11/9), καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους ενόψει της συνόδου κορυφής των χωρών των BRICS, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, Μόντι και Πούτιν συζήτησαν για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της άμυνας, της ενέργειας και σε άλλους τομείς. Συζήτησαν επίσης για τη συνεργασία Ινδίας και Ρωσίας στο πλαίσιο των BRICS και αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής των BRICS, το Σάββατο και την Κυριακή, στην οποία θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η συνοχή της ομάδας δοκιμάζεται από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Για την ιστορία, οι BRICS, - που τελούν υπό την προεδρία της Ινδίας για το τρέχον έτος -, αποτελούν μια ομάδα σημαντικών αναδυόμενων οικονομιών και αναπτυσσόμενων χωρών. Το ακρωνύμιο προέρχεται από τα αρχικά των ιδρυτικών μελών της ομάδας το 2006, δηλαδή τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, καθώς και τη Νότια Αφρική, η οποία εντάχθηκε λίγο αργότερα. Έκτοτε η ομάδα έχει διευρυνθεί και πλέον αριθμεί 11 χώρες-μέλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η επίσκεψη Πούτιν αναδεικνύει μια πρόκληση για την Ινδία

Η Ινδία διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενές αμυντικές και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Το Νέο Δελχί έχει καλέσει σε διάλογο και διπλωματική επίλυση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα τις σχέσεις του τόσο με τον Πούτιν, όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια στιγμή, η Ινδία έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις προσπάθειες των δυτικών χωρών για απομόνωση της Μόσχας λόγω του πολέμου, ενώ παράλληλα, το Νέο Δελχί επιδιώκει σημαντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Μόντι επανέλαβε την Παρασκευή ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τον δρόμο προς τα εμπρός για τη Ρωσία και την Ουκρανία και δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, σύμφωνα με το υπουργείο.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Ρωσία παραμένει επίσης βασικός προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ινδίας, αν και το Νέο Δελχί έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις πηγές από τις οποίες προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό.

Η Ινδία έχει επίσης αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές μετά τη ρωσική εισβολή, καθιστώντας την ενέργεια έναν ακόμη πυλώνα των διμερών σχέσεων και συμβάλλοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά την Ινδία τον Δεκέμβριο του 2025, όμως νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε συναντηθεί με τον Μόντι στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Μόντι επρόκειτο να συναντηθεί αργότερα την Παρασκευή και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

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