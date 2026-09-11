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Δομική Κρήτης: Σύμβαση €6,44 εκατ. για το έργο στην Ελούντα
Ανακοινώσεις
16:09 - 11 Σεπ 2026

Δομική Κρήτης: Σύμβαση €6,44 εκατ. για το έργο στην Ελούντα

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας ECI (Early Contractor Involvement), η Δομική Κρήτης Α.Ε. προχώρησε στις 3 Σεπτεμβρίου στην υπογραφή νέας σύμβασης με τη Mirum Hellas A.E., με αντικείμενο την έναρξη των εργασιών για το πρώτο τμήμα της μεγάλης επένδυσης στην Ελούντα Λασιθίου.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της σύμβασης ΕCI (Early Contractor Involvement) που έχει υπογράψει με την MIRUM HELLAS A.E. για τα έργα της επένδυσης που υλοποιεί στην Ελούντα Ν. Λασιθίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 η MIRUM HELLAS A.E. ανέθεσε στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. το πρώτο τμήμα του έργου.

Αυτό αφορά εκσκαφές, σκελετό από σκυρόδεμα και ενσωματούμενα Η/Μ για τα 24 διαμερίσματα (Marina Branded Apartments) και τις δύο βίλες 828 και 829 (Waterfront Branded Villas) με interiors από τον οίκο Ralph Lauren, αξίας σύμβασης 6.444.096 ΕΥΡΩ. πλέον ΦΠΑ.

H παρούσα σύμβαση μεταξύ της Μirum Hellas και της Δομική Κρήτης ΑΕ αποτελεί την πρώτη σύμβαση κατασκευής πολυτελών κατοικιών του έργου και σηματοδοτεί το πέρασμα του εμβληματικού έργου στη φάση της υλοποίησης.

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