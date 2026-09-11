Δομική Κρήτης: Σύμβαση €6,44 εκατ. για το έργο στην Ελούντα

Πιο αναλυτικά:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της σύμβασης ΕCI (Early Contractor Involvement) που έχει υπογράψει με την MIRUM HELLAS A.E. για τα έργα της επένδυσης που υλοποιεί στην Ελούντα Ν. Λασιθίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 η MIRUM HELLAS A.E. ανέθεσε στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. το πρώτο τμήμα του έργου.
H παρούσα σύμβαση μεταξύ της Μirum Hellas και της Δομική Κρήτης ΑΕ αποτελεί την πρώτη σύμβαση κατασκευής πολυτελών κατοικιών του έργου και σηματοδοτεί το πέρασμα του εμβληματικού έργου στη φάση της υλοποίησης.