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Η «εύθραυστη» εκεχειρία: Οι «σκληροί» του Νετανιάχου και η «διχασμένη» Χαμάς - Παραμένει αισιόδοξος ο Τραμπ
Ειδήσεις
22:30 - 09 Οκτ 2025

Η «εύθραυστη» εκεχειρία: Οι «σκληροί» του Νετανιάχου και η «διχασμένη» Χαμάς - Παραμένει αισιόδοξος ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ύστερα από δύο χρόνια σφοδρών συγκρούσεων, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, βασισμένη στο σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλα αυτά, η συμφωνία φαίνεται να «κρέμεται» σε μια κλωστή μιας και οι ακροδεξιοί υπουργοί της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να την ψηφίσουν.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι το τελικό προσχέδιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας υπογράφηκε από όλα τα μέρη το πρωί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη εκεχειρία από το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Παρόλα αυτά, η συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, η οποία θα επικύρωνε τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, αναβλήθηκε για τις 8 το βράδυ, δύο ώρες αργότερα από την αρχική προγραμματισμένη ώρα, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Παρά την προσέλευση των υπουργών, η συνεδρίαση δεν ξεκίνησε εγκαίρως, καθώς οι ακροδεξιοί υπουργοί εμφανίζονται αντίθετοι στη συμφωνία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους όρους της ανταλλαγής.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανάρτησή του στο Χ, γνωστοποίησε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία και μάλιστα απειλεί τον Μπενιαμίν Νετναιάχου ότι εάν δεν διαλυθεί η Χαμάς, θα ρίξει την κυβέρνηση Νετνιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η αποστολή για την απελευθέρωση των υπολοίπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα φέρει την ονομασία «Επιχείρηση Επιστροφή στα Σύνορά τους», στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

¨Ενα επιπλέον αγκάθι στην συμφωνία φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα, και μάλιστα πηγές προσκείμενες στον Μπαργούτι αναφέρουν ότι ο γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου αφαίρεσε μονομερώς το όνομά του από τη λίστα ανταλλαγής Παλαιστίνιων κρατουμένων με τους Ισραηλινούς ομήρους.

Η διχασμένη Χαμάς

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά. "Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας", είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παρόλα αυτά, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, μιλώντας λίγο πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας, τόνισε πως «κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται να αφοπλιστεί», επιμένοντας ότι το κίνημα «χρειάζεται τα όπλα και την αντίσταση» για την υπεράσπιση του λαού του.

Ο μόνος που παραμένει αισιόδοξος για την συμφωνία είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι είναι «πάρα πολύ βέβαιος για την ειρήνη», χαιρετίζοντας τη συμφωνία ως ένα πρώτο, αλλά κρίσιμο βήμα για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 22:50
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