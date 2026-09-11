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Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς
Ειδήσεις
17:42 - 11 Σεπ 2026

Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η επιβολή μιας απαγόρευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εμπορικές συναλλαγές με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς θα αποτελούσε μια «στάση αρχών» για την Ένωση, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, συγκρίνοντας τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη με τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας.

«Αν πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση κατά την οποία καταλήφθηκε η Κριμαία, τότε ήταν απολύτως σαφές ότι αυτό ήταν παράνομο, ότι δεν το αναγνωρίζουμε, πράγμα που σημαίνει ότι σταματάμε το εμπόριο με οποιαδήποτε προϊόντα προέρχονται από την Κριμαία», δήλωσε η Κάλας σε συνέντευξή της στους Irish Times, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (11/9). «Θα πρέπει να έχουμε την ίδια στάση αρχών — γνωρίζετε ότι αυτό είναι παράνομο, όλοι συμφωνούν — επομένως θα πρέπει να σταματήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές με τα Κατεχόμενα Εδάφη».

Στον απόηχο των συγκεκριμένων δηλώσεων, η αποστολή του Ισραήλ στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τις δηλώσεις «βαθύτατα ατυχείς».

«Ειδικά σήμερα, παραμονή του εβραϊκού Νέου Έτους, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι [η ίδια] θα έκανε έναν άμεσο παραλληλισμό μεταξύ του Τείχους των Δακρύων και της Εβραϊκής Συνοικίας στην Ιερουσαλήμ και της κατάστασης στην Κριμαία, ανεξάρτητα από την προσωπική της κοσμοθεωρία», ανέφερε χαρακτηριστικά η αποστολή.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει την προσπάθεια αρκετών κρατών-μελών να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει το εμπόριο με εδάφη που έχουν καταληφθεί παράνομα από το Ισραήλ — ένα ζήτημα που διχάζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης στη ρήξη μεταξύ της Κάλας και της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Να σημειωθεί ότι η υποστήριξη της Κάλας δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Επιτροπής. Τον Ιούλιο, μόνο μια μειοψηφία των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα τίθεντο προς ψήφιση στα κράτη-μέλη. Ενώ μια σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία, έχουν πιέσει για περιορισμούς σε επίπεδο ΕΕ, η Τσεχική Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί σε νέες κυρώσεις — στερώντας έτσι την απαιτούμενη ομοφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Ωστόσο, η συζήτηση αναζωπυρώθηκε την Τρίτη, όταν οκτώ χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, συντάχθηκαν με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά σε μια δέσμευση για την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στους ισραηλινούς εποικισμούς.

«Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Κάλας μετά την ανακοίνωση. «Η επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη από την ισραηλινή κυβέρνηση υπονομεύει τις προοπτικές για μια βιώσιμη λύση δύο κρατών».

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι θέσεις της Κάλας έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν την οργή Ισραηλινών αξιωματούχων. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, είχε απειλήσει τον Ιούνιο ότι θα «διακόψει κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, μετά τις πληροφορίες ότι είχε συγκρίνει τη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

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