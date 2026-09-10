Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον Καναδά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με την αμερικανική πλευρά στο τέλος του μήνα, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ.

«Στο τέλος του μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, νομίζω, με την αμερικανική ομάδα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ».

Η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την αναζήτηση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσφατα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν επισκέψεις στη Μόσχα και το Κίεβο, στο πλαίσιο των επαφών για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε παράλληλα ότι οι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, εκφράζοντας την προσδοκία ότι κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και τα σιτηρά.

Αποκλείει τριμερή σύνοδο πριν από τις ρωσικές εκλογές

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής τριμερούς συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία είναι προγραμματισμένες για τις 20 Σεπτεμβρίου.