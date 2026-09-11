Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ δε θα ξεχάσουν ποτέ - Για αυτό πολεμάμε σήμερα

Στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα (11/9) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε τον πλανήτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «μετά από 25 χρόνια, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό».

Αναφερόμενος στις ημέρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τότε «είδαμε το αυθεντικό πνεύμα του έθνους μας», σημειώνοντας πως «ήμασταν όλοι Νεοϋορκέζοι, ο καθένας από εμάς». Όπως είπε, «ήμασταν όλοι Νεοϋορκέζοι, αλλά ήμασταν επίσης όλοι Αμερικανοί. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι «2.977 υπέροχες ψυχές έφυγαν από τον κόσμο μας», ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις εβδομάδες και τα χρόνια που ακολούθησαν, εξαιτίας «φρικτών, αποτρόπαιων τραυμάτων».

«Οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Γι' αυτό πολεμάμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο νίκη μπορεί να υπάρξει. Πολεμάμε σκληρά. Πολεμάμε για να νικήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι «σήμερα, η χώρα μας είναι ισχυρότερη από ποτέ». Απευθυνόμενος στις νεότερες γενιές, σημείωσε ότι «ζουν σε μια χώρα ελεύθερη και αδάμαστη απέναντι στο κακό» και ότι θα συνεχίσουν να τιμούν τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι «τα θύματα και οι ήρωες εκείνης της ημέρας θα μένουν για πάντα στη μνήμη μας».

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ πραγματοποιούσαν την εκδήλωση στο Πεντάγωνο, πλήθος κόσμου εξακολουθούσε να συγκεντρώνεται στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους έχουν καταγραφεί φωτογραφικά στρατιωτικοί και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τόσο πρώην όσο και εν ενεργεία, που βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και των ηρώων της επίθεσης.