POLITICO: Τραμπ και Χέγκσεθ αξιοποίησαν την 11η Σεπτεμβρίου για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αξιοποίησαν την Παρασκευή (11/9) τις δηλώσεις τους κατά την εκδήλωση μνήμης για την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παραλληλίσουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 Αμερικανούς με το συνεχιζόμενο πόλεμο της χώρας εναντίον του Ιράν.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το POLITICO, μιλώντας στο Πεντάγωνο, όπου έχασαν τη ζωή τους 184 άνθρωποι, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εχθρούς που επιδιώκουν να προκαλέσουν βλάβη στους Αμερικανούς και παρουσίασε τον πόλεμο με το Ιράν ως μέρος της συνεχιζόμενης αμερικανικής μάχης κατά της τρομοκρατίας.

«Ο αγώνας κατά του κακού συνεχίστηκε και συνεχίζεται και τώρα», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Υπάρχουν ακόμη εχθροί που μας μισούν. Κάθε μέρα, εχθροί συνωμοτούν για να περιορίσουν τη δύναμή μας και να σκοτώσουν τους πολίτες μας, μεταξύ άλλων ισλαμιστές τρομοκράτες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στις καταστροφές που, όπως είπε, έχει προκαλέσει το Ιράν κατά τους τελευταίους έξι μήνες των συγκρούσεων, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σκοτώσει Ιρανούς ηγέτες, καταστρέψει την πολεμική αεροπορία της χώρας και εξουδετερώσει την αεράμυνά της.

«Διασφαλίζουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Η οικονομική πίεση αυξάνεται καθημερινά. Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον αγώνα».

Οι δηλώσεις αυτές έφεραν την τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ στο επίκεντρο μιας εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στην τιμή της μνήμης των θυμάτων της φονικότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό προσηλωμένος στο βασικό μήνυμα της ομιλίας του, εστιάζοντας στα θύματα των επιθέσεων και στην εθνική ενότητα που ακολούθησε. Ωστόσο, χρησιμοποίησε επίσης την τελετή για να τιμήσει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.

«Χαιρετίζουμε τους στρατιωτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο υπ’ αριθμόν ένα κρατικός υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ, μα ποτέ, πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ.