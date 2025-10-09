Αποτροπή τρομοκρατικού σχεδίου στο Βέλγιο: Στόχος ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Βέλγιο, μετά την αποκάλυψη και εξουδετέρωση σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, οι αρχές εντόπισαν «ενδείξεις ότι υπήρχε πρόθεση εκτέλεσης τζιχαντιστικής επίθεσης, εμπνευσμένης από εξτρεμιστικά δίκτυα», με πολιτικούς στο επίκεντρο των σχεδίων. Κατά τη διάρκεια εφόδων στην Αμβέρσα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε κατοικία υπόπτου.

Η αποκάλυψη του σχεδίου προκάλεσε σοκ στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς -όπως επιβεβαίωσε ο Αντιπρόεδρος Μαξίμ Πρεβό- ο πρωθυπουργός Ντε Βέβερ συγκαταλεγόταν στους πιθανούς στόχους των δραστών. «Πρόκειται για μια βαθιά συγκλονιστική εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρεβό.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ύστερα από τέσσερις εφόδους σε κατοικίες της Αμβέρσας. Δύο ύποπτοι ανακρίνονται, ενώ ένα τρίτο άτομο αφέθηκε ελεύθερο, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε ενδεχόμενες διεθνείς διασυνδέσεις και στη χρηματοδότηση του σχεδίου, το οποίο φαίνεται πως βρισκόταν «σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας».

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ, πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας και ηγέτης του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA, ανέλαβε την πρωθυπουργία νωρίτερα μέσα στο 2025, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις και πολιτικό συμβιβασμό μεταξύ των βελγικών κομμάτων.

Η υπόθεση έχει ξυπνήσει μνήμες από τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελλών το 2016, όπου 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκρήξεις στο μετρό και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

«Το Βέλγιο ενισχύει ενεργά τις δυνατότητές του για την αντιμετώπιση νέων μορφών τρομοκρατίας, ιδιαίτερα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Πρεβό, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ενισχυθεί γύρω από κυβερνητικά κτήρια και πολιτικά πρόσωπα, καθώς το επίπεδο συναγερμού στη χώρα παραμένει αυξημένο.