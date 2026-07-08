Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Ανησυχητικές χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάς τις εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για στρατηγικό έλλειμμα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αντίδρασης απέναντι στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε κόμβο της συμμαχίας, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΡΤNews radio 105,8» και κληθείς να σχολιάζει τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και τη στάση της Αθήνας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Πολλά από αυτά τα είχαμε διαβάσει να γράφονται λίγες μέρες πριν. Η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τα θέματα. Εδώ κάποια σενάρια επιβεβαιώνονται, βέβαια ως δεσμεύσεις, όχι ως οριστικές πράξεις. Επιβεβαιώνεται, όμως, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι το στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το εξής: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ στις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής.»

Και προσέθεσε:

«Εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία είναι απαραίτητα κι εμείς τα έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε . Ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί το casus belli και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερίκευση της “Γαλάζιας Πατρίδας” ως δικαίου της χώρας, άρα ως δεσμευτική πια εθνική στρατηγική. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση».

Σημείωσε ακόμη πως «πρέπει να δούμε λίγο ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής, ότι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε αλλά το βασικό είναι ότι αν αναβαθμιζόμαστε σαν εταίρος ή η Τουρκία αναβαθμίζεται κι εμείς βλέπουμε απλά, σαν τον Σίσυφο, να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες – που πρέπει να μπούμε - αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μη θεωρείται δεδομένη κι εμείς να θεωρούμαστε δεδομένοι και η Τουρκία να έχει οφέλη» και συμπλήρωσε:

«Απ’ ότι φαίνεται το ζήτημα των F110 κινητήρων των μαχητικών KAAN, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι δεδομένο, άρα αυτό που δεν είχε πάρει το 2019 η Τουρκία, θα το πάρει τώρα. Για το θέμα των F-35 προφανώς είδαμε μια γενική δέσμευση του Αμερικανού προέδρου. Ελπίζουμε ότι το Κογκρέσο -που πρέπει να μεσολαβήσει – θα αντιδράσει. Δεν ερχόμαστε να καταστροφολογήσουμε, βλέπετε ότι είμαι προσεκτικός, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση εκ μέρους της αμερικανικής προεδρίας, η οποία είναι ενισχυτική για την Τουρκία».

Εν συνεχεία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ακριβώς επειδή αναχωρεί ή μειώνει η Αμερική τη συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, φαίνεται ότι και αυτοί απευθύνονται προς την Τουρκία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα για την στρατηγική της κυβέρνησης .Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από 20 ημέρες περίπου είχαμε των Ευρωπαίων ηγετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια μέρα πριν δόθηκε μια καταπληκτική πάσα στον Πρωθυπουργό, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, με ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας. Είπαμε τότε “κύριε Πρωθυπουργέ πάρε το ψήφισμα και πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πεις στους ηγέτες να μπει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να υπάρξει μια οχύρωση της χώρας ευρωπαϊκή”. Δεν το έθεσε. Βλέπουμε ότι όσο δεν θέτεις τα ζητήματα και όσο λες “μπόρα είναι, θα περάσει”, φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν βγαίνει. Αυτή η στρατηγική ενισχύει την Τουρκία, δημιουργεί την εντύπωση στους εταίρους ότι αφού “η Ελλάδα δεν έχει κανένα θέμα, εμείς γιατί να έχουμε” και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η συνεχής αναβάθμιση της Τουρκίας, Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της Συμμαχίας ως πρόβλημα».

«Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετριέται μόνο σε πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα, εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση – και είναι θετικό το ξαναλέω αυτό – αλλά πρέπει την ικανότητα αυτήν να τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς, ενώ είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Θέλουμε ο πρωθυπουργός να μας ενημερώσει στη Βουλή για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Εμείς θέλουμε να υπάρξει προφανώς και μια ενημέρωση στη Βουλή για τα αποτελέσματα της Συνόδου και να μας ενημερώσει και ο Πρωθυπουργός για την εθνική στρατηγική και πώς θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πολιτικό και βιομηχανικό όφελος από τις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα και πώς θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να απαντήσουμε και σε μια προκλητικότητα που υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας», επισήμανε.

Ο Υπουργός δεν απάντησε σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές

Αναφερόμενος στους 2.000 κωδικών προϊόντων που ακόμη δεν έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου είπε χαρακτηριστικά:

«Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί; Εμείς καλοπροαίρετα, από την αρχή, είπαμε “καλοδεχούμενο το μέτρο”, είναι βέβαια 30.000 κωδικοί και μιλούν μόνο για 2.000, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί; Το ρωτήσαμε μία, το ρωτήσαμε δύο, βγήκε ο υπουργός, μας είπε μίζερους. Τελικά ο υπουργός δεν απάντησε ποτέ ποιοι είναι οι κωδικοί. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή, την οποία βέβαια εκείνος έχει ορίσει, και είπε ότι “υπάρχουν οι κωδικοί αλλά ούτε εμείς γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κωδικοί’’. Βγήκε ο διευθυντής της Ένωσης Super Market Ελλάδος και είπε δημόσια “δεν ξέρω ποιοι είναι οι κωδικοί, δεν ξέρουμε εμείς, τα σούπερ μάρκετ, που τους διαθέτουμε, ποιοι είναι’’. Και, μάλιστα, είπε “ο υπουργός ξέρει. Αν θέλει κάποιος τον πιστεύει, αν θέλει όχι’’. Μετά από όλα αυτά, αφού επιμείναμε και δεν μαθαίναμε ποιοι είναι οι κωδικοί, είπε τελικά ο υπουργός “α, ξέρετε, θα κάνω την Πέμπτη μια συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν σχέση με την πώληση αυτών των αγαθών και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τους κωδικούς’’. Άρα, έγινε αντιληπτό ότι αυτοί οι κωδικοί, για τους οποίους μας έλεγε ως τώρα, ήταν κωδικοί φαντάσματα ή ηθοποιοί ή δεν είχαν προσδιοριστεί».

Απαντώντας στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «λεφτόδεντρων», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Οι προτάσεις θα είναι απόλυτα κοστολογημένες, θα το δείτε. Αυτή που δεν κοστολογεί τις προτάσεις είναι η κυβέρνηση, η οποία βρίσκει δισεκατομμύρια ενώ δεν υπάρχουν μια εβδομάδα πριν και η οποία δεν μας έχει ενημερώσει για την παρέμβαση που θα κάνει για τη σύνταξη χηρείας, πόσο κοστίζει; Η παρέμβαση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, πόσο κοστίζει; Γιατί, ξέρετε, αν συζητήσουμε για τη 13η σύνταξη, το κομμάτι των 300 ευρώ που ήδη δίνει, αφαιρείται. Δεν είναι και 300 και 13η. Άρα, η κυβέρνηση προσπαθεί με αλχημείες να μπερδέψει τα πράγματα. Θα δείτε το κοστολογημένο πρόγραμμά μας και θα δείτε τη διαφορά αυτών που πραγματικά έχουν προτάσεις που πραγματικά τις κοστολογούν και μιας κυβέρνησης, η οποία όταν προτείνει κάτι ο άλλος, βγαίνει να το πει λαϊκισμό, όταν μετά από πέντε μήνες το κάνει πράξη η ίδια ή το μισοκάνει πράξη, ξαφνικά λέει “α, βρέθηκαν τα λεφτά”», υπενθυμίζοντας ότι «μας έλεγαν λαϊκιστές όταν λέγαμε για τις συντάξεις χηρείας» και «έκαναν ό,τι είπαμε».

Στόχος μας η πρωτιά για την πολιτική αλλαγή – Είναι λογική η προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Το έχουμε πει, ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά η πολιτική είναι κατ’ εξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

«Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη», είπε ακόμη και συμπλήρωσε:

«Το είχαμε δει και με τον Κασσελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy paste προγράμματα άλλων κομμάτων, όταν δεν έχεις κόμμα, στο τέλος θα αναμετρηθούν αυτοί που εκφράζουν κοινωνικές συμμαχίες. Η πολιτική δεν γίνεται στο κενό. Εδώ έχεις ελίτ, καρτέλ και ένα μέρος των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν διαχρονικά στη δεξιά παράταξη και υπάρχει κι ένα μέρος που είναι μια χαρά οι άνθρωποι που απλά νιώθουν ότι έχουν βγάλει πιο πολλά χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η κοινωνική συμμαχία που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική συμμαχία, η απέναντι σε αυτήν, ποιοι είναι; Οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να επιχειρήσουν και δεν έχουν εργαλεία, οι αγρότες που είδαν να τους παίρνουν τα χρήματα. Αυτή η κοινωνική συμμαχία σε ένα πρόγραμμα αποτυπώνεται μέχρι τώρα, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μόνο αυτό συμπυκνώνει τις ανάγκες και δημιουργεί ένα ενοποιητικό αφήγημα, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, αλλά ρηξικέλευθο και ρηξιακό απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας».

Κανένα ενδεχόμενο συνεργασία με τη ΝΔ

Επανέλαβε δε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο» συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται καθαρά. Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση [συνεργασίας]. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας», φέρνοντας ως παράδειγμα τις απόψεις του κόμματος ΕΛΑΣ για το ιδιωτικό χρέος που «μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Λογική της διεύρυνσης οι προτάσεις, όχι τα πρόσωπα

Όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε:

«Εμάς μας ενδιαφέρει το ζήτημα των πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν έναν ρόλο, αλλά έρχονται μετά, έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια. Κι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει με μια λογική μεταγραφολογίας βουλευτών, γιατί το βλέπω στη δημόσια σφαίρα, ότι έτσι θέλει να περάσει. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Η λογική μας είναι οι προτάσεις, οι θέσεις και η πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και μέχρι τώρα, όταν λέμε διεύρυνση, δεν λέμε για βουλευτές. Εμάς μας νοιάζει η δουλειά στη βάση, η δουλειά κάτω στον κόσμο, στα κινήματα, στους χώρους εργασίας».

«Η πραγματική διεύρυνση γίνεται χωρίς ανταλλάγματα. Ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ. Άρα, το ποιος μπορεί και διευρύνεται και ανακοινώνει συνεχώς διεύρυνση χωρίς να λέει όμως “έλα εδώ κύριε Αδαμόπουλε, θα γίνεις αυτό για να έρθεις μαζί μου”. Αυτό δεν το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Όποιος το κάνει, θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται όλοι ποιες είναι οι σκοπιμότητες», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.