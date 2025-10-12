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Συμφωνία-ορόσημο για κρίσιμα ορυκτά επιδιώκει η Αυστραλία με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
10:39 - 12 Οκτ 2025

Συμφωνία-ορόσημο για κρίσιμα ορυκτά επιδιώκει η Αυστραλία με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Αυστραλία εξετάζει την πιθανότητα να θεσπίσει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές για κρίσιμα ορυκτά και να στηρίξει οικονομικά νέα έργα σπάνιων γαιών, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας για τους φυσικούς πόρους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκάλυψε την Κυριακή (12/10) η εφημερίδα The Age.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με εταιρείες εξόρυξης, προκειμένου να συζητήσουν τη συμμετοχή τους στη δημιουργία ενός «στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών» ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 776 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε επιδιώκει να οριστικοποιήσει τη συμφωνία πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη σύνοδο κορυφής των δύο συμμάχων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Την Παρασκευή (10/10), ο Τραμπ αναβίωσε τον εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο, απαντώντας στις κινήσεις της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά αυτών των κρίσιμων υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας.

Το Reuters είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι η Αυστραλία σχεδιάζει να διαθέσει μερίδια από το στρατηγικό της απόθεμα κρίσιμων ορυκτών σε συμμάχους όπως η Βρετανία, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις επιδιώκουν να απεξαρτηθούν από την κινεζική κυριαρχία στις σπάνιες γαίες και τα σπάνια μέταλλα.

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