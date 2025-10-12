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Σκέρτσος για αυτισμό: Από την «αόρατη αναπηρία» στη συμπερίληψη
Πολιτική
10:31 - 12 Οκτ 2025

Σκέρτσος για αυτισμό: Από την «αόρατη αναπηρία» στη συμπερίληψη

Reporter.gr Newsroom
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Στους συμπολίτες μας με αυτισμό, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη στήριξή τους, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός, «η ανοιχτή συνεδρία γονέων - φροντιστών και ατόμων με αυτισμό στην οποία εκτέθηκα χθες (σσ προχθές) κατά την έναρξη του συνεδρίου ήταν βαθιά διδακτική και συγκινητική για μένα. Άκουσα από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτές οι οικογένειες.

Είδα τη χαρά αλλά και το δάκρυ. Κατάλαβα καλύτερα την απογοήτευση από πολλές πτυχές της δημόσιας διοίκησης που ακόμη πληγώνει την κοινότητα αυτή. Αλλά και τις προσδοκίες που υπάρχουν για να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Για μια Ελλάδα με όλους, για όλους».

Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι «με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, οι διαταραχές του αυτισμού αγγίζουν περίπου το 1% του πληθυσμού». Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας, μαζί με τις οικογένειές τους, ζουν καθημερινά με τον αυτισμό, συχνά δίνοντας έναν μοναχικό και αθέατο αγώνα. Όπως υπενθύμισε, «δεν είναι τυχαίο ότι ο αυτισμός αποκαλείται και «αόρατη αναπηρία», καθώς δεν είναι εμφανής όπως άλλες μορφές αναπηρίας».

«Πρώτος και κύριος στόχος όλων μας, τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της κυβέρνησης, είναι τα άτομα με αυτισμό και οι οικογένειές τους να πάψουν να αισθάνονται και να είναι αόρατοι. Να γίνουν ορατοί. Να ακουστούν οι φωνές τους, οι ιστορίες, οι επιθυμίες και οι ανάγκες τους», υπογράμμισε.

Για τον σκοπό αυτό, «συστήσαμε το Δεκέμβριο του 2024 την Ειδική Επιτροπή για τον Αυτισμό, η οποία λειτουργεί ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο στον Πρωθυπουργό και την προεδρία της κυβέρνησης για τις πολιτικές αναπηρίας».

Όπως εξήγησε, «σκοπός της είναι, φέρνοντας την επιστημονική γνώση των ειδικών και το βίωμα των γονέων, να ενισχύσει την Πολιτεία στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και των οικογενειών τους».

Μέσα σε δέκα μήνες λειτουργίας, η Επιτροπή έχει ήδη να παρουσιάσει ουσιαστικό έργο:

  • Συμμετείχε στην επεξεργασία νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δικαστική μέριμνα, καταθέτοντας προτάσεις που βελτίωσαν το θεσμικό πλαίσιο.
  • Έχει γνωμοδοτήσει για κρίσιμα ζητήματα, όπως η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η εκπαίδευση ψυχιάτρων σε θέματα αυτισμού και η ίδρυση ειδικών νοσηλευτικών μονάδων.
  • Εργάζεται για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης για τον Αυτισμό, όπου θα φιλοξενηθεί Οδηγός για τον Αυτισμό με χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για κάθε στάδιο ζωής — από τη διάγνωση μέχρι την ενηλικίωση.
  • Παράλληλα, επεξεργάζεται πρόταση για γραμμή συμβουλευτικής για γονείς και άτομα στο φάσμα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους», η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε στοχευμένες δράσεις στήριξης ατόμων με αυτισμό και φροντιστών τους:

  • Για πρώτη φορά μετά το 2014, αυξήθηκε κατά 50% το ημερήσιο τροφείο για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με κάθε ΣΥΔ να λαμβάνει πλέον 1.800 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο.
  • Αυξήθηκε, επίσης, κατά 44% η αποζημίωση για άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δομών και την ποιότητα φροντίδας.
  • Δημιουργούνται χώροι χαμηλής αισθητηριακής διέγερσης στα ειδικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση σχολικών κτηρίων. Ήδη περισσότερα από 20 σχολεία αποκτούν τέτοιους χώρους.
  • Αυξήθηκε η μοριοδότηση για μετεγγραφές φοιτητών που έχουν αδέλφια με αναπηρία 67% και άνω.

«Όλα αυτά είναι βήματα που φέρνουν τα άτομα με αναπηρία πιο κοντά στην πλήρη συμμετοχή και ολόκληρη την κοινωνία πιο κοντά στην ώριμη αποδοχή της διαφορετικότητας, δηλαδή στη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά», σημείωσε ο υπουργός.

Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος προσκάλεσε όσους έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο, όπου «περίπου 900 επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας παρουσιάζουν το έργο τους».

«Διότι είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψει έναν απολύτως ορατό και υπαρκτό κόσμο γεμάτο από γνώση, πλούσια συναισθήματα αλλά και πείσμα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία», κατέληξε.

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