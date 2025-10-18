Τι προσπαθεί να πετύχει ο Τραμπ στο Ουκρανικό – Το «αίνιγμα» Tomahawk και οι καθυστερήσεις

Μία εβδομάδα έντονης διπλωματικής κίνησης έκλεισε την Παρασκευή (17/10) με τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, καθώς οι δύο ηγέτες προσπάθησαν να κεφαλαιοποιήσουν την πρόσφατη επιτυχή διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου στην Μέση Ανατολή και να επισπεύσουν τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Ωστόσο, φάνηκε πως οι επιδιώξεις των δύο προέδρων δεν ταυτίζονται απόλυτα, αφού πέρα από τον κοινό τους στόχο για τερματισμό του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στον Λευκό Οίκο και με μία άλλη βασική προτεραιότητα στην πρώτη θέση της ατζέντας του. Αυτή δεν είναι άλλη από την προμήθεια πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ, μία κίνηση που συζητιέται πολύ τελευταία, αλλά για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ξεκάθαρα πως διατηρεί επιφυλάξεις.

Μετά την συνάντησή τους, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «ρεαλιστή» σε σχέση με το αίτημά του για τους πυραύλους. Όμως, από την άλλη, ο Τραμπ, παρόλο που δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο παροχής των πυραύλων στην Ουκρανία, δεν έδειξε ιδιαίτερη προθυμία, καθώς προετοιμάζεται και για τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Ελπίζω να μη χρειαστούν. Ελπίζω να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να σκεφτόμαστε τους Tomahawk», είπε ο Τραμπ, θεωρώντας ότι η χρήση τους θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Σύμφωνα, δε, με δημοσίευμα του CNN, o Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να θεωρεί ότι το Κίεβο επιδιώκει την εντατικοποίηση των επιθέσεων και να ανησυχεί για εκτετεταμένες απώλειες ενόψει του χειμώνα.

Μετά την κατ’ ιδίαν συζήτησή τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι δήλωσε πως συμφωνήθηκε μεταξύ τους να μην συζητηθεί δημοσίως το θέμα των πυραύλων, ενώ ο Τραμπ επανήλθε στην προηγούμενη θέση του – την οποία είχε εκφράσει και το καλοκαίρι – σχετικά με την αποδοχή των εδαφικών τετελεσμένων, λέγοντας ότι οι γραμμές θα παραμείνουν «όπου βρίσκονται και τώρα».

Σημειώνεται πως ο Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει σχεδόν 5.000 τ. χλμ ουκρανικού εδάφους το 2025, περίπου το 1% της Ουκρανίας, προσθέτοντας στο σχεδόν 20% που ήδη κατέχει η Ρωσία από το 2022.

Εν τω μεταξύ, και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, ενώ ρωσικά drones και αεροσκάφη έχουν εισβάλει στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, προκαλώντας ανησυχία.

Έντονη διπλωματική κίνηση στο προσεχές διάστημα

Οι διπλωματικές κινήσεις το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν, με τον Τραμπ έτοιμο να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά και τον Κινέζο ομόλογό του, παρότι σε αυτό το «μέτωπο» φαίνεται πως το ραντεβού θα κλειστεί μετ’ εμποδίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει, όπως είπε, «να έχει λήξει» το ουκρανικό πριν από το τετ-α-τετ με τον Κινέζο ηγέτη.

Είναι προφανές ότι ο Τραμο επιχειρεί να κλείσει πολλά μέτωπα μετά την επιτυχία στη Γάζα. Ο ίδιος, άλλωστε, είπε πως μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή «έχουμε πολλή δυναμική, μεγάλη αξιοπιστία».

Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το momentum από τη Μέση Ανατολή, με την επισφαλή εκεχειρία στη Γάζα, δεν εξασφαλίζει στον Τραμπ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκήσει σημαντική επιρροή σε δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις που δεν εξαρτώνται οικονομικά ή στρατιωτικά από τις ΗΠΑ.

Πόσες πιθανότητες επιτυχίας έχει η νέα απόπειρα Τραμπ

Χωρίς την απειλή νέων κυρώσεων ή δασμών, η Μόσχα έχει περιορισμένα κίνητρα για παραχωρήσεις, ενώ και όσα μπορεί να της προσφέρει η Αμερική είναι λιγότερα από αυτά που είχε να δώσει στο Ισραήλ, συμπυκνώνει η ανάλυση του CNN.

Πέρα από αυτό, οι συχνές μετατοπίσεις του Τραμπ αναφορικά με τη στάση του προς το Κρεμλίνο γεννούν ανησυχία και αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ουκρανία θα βγει «κερδισμένη» από τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου.

Το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, δηλώνοντας ότι μένουν πολλά να διευθετηθούν μέχρι τη συνάντηση. Από την άλλη, η συμβιβαστική στάση του Τραμπ μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν την Πέμπτη (16/10) προκαλεί ερωτήματα.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει πως ο Πούτιν «τον δουλεύει» προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ξέρετε, με έχουν ‘δουλέψει’ οι καλύτεροι στη ζωή μου, και τα κατάφερα μια χαρά, οπότε είναι πιθανό».

Εν τω μεταξύ, ο Μάικλ Κάρπεντερ, πρώην αξιωματούχος και νυν ερευνητής στο International Institute for Strategic Studies, δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν ήταν αυτό που ήλπιζε ο Ζελένσκι, αλλά συνάδει με τη γενικότερη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στον πόλεμο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να επιβληθεί κόστος στη Ρωσία», είπε.

Πολλές αναλύσεις, πάντως, βλέπουν πίσω από το νέο γύρο συνομιλιών τακτική καθυστέρησης, κυρίως εκ μέρους της Μόσχας, η οποία έχει ήδη προειδοποιήσει πως θα εκλάβει την παροχή Tomahawk στην Ουκρανία ως κλιμάκωση. Ο Λευκός Οίκος, από τη μεριά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει αρχίσει να πιέζεται και να δυσφορεί από την στάση Πούτιν, ωστόσο φαίνεται πως επίσης προσπαθεί να καθυστερήσει τις εξελίξεις, προκειμένου να προωθηθεί μία ειρηνική λύση, καθώς το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ – όπως φάνηκε και στη χθεσινή συνάντηση – παραμένει «καρφωμένο» στο Νόμπελ Ειρήνης.