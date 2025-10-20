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Τσίπρας για εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα: Θετική εξέλιξη για επανένωση της Κύπρου και δίκαιη λύση
Πολιτική
11:27 - 20 Οκτ 2025

Τσίπρας για εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα: Θετική εξέλιξη για επανένωση της Κύπρου και δίκαιη λύση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, με ανάρτηση του στο Facebook, εκφράζει την στήριξη στον νέο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τονίζει την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Ακόμη, ο Αλέξης Τσίπρας καλεί σε κοινό αγώνα, ιδιαίτερα από τις προοδευτικές δυνάμεις, για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλ.Τσίπρα έχει ως εξής: «Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/1353158929505010?ref=embed_post}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 11:30
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