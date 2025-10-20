Γεωργιάδης: Είμαι ο πιο πιστός σύμμαχος του Μητσοτάκη – Όποιος του πάει κόντρα, θα με βρει απέναντί του

«Αύριο [21/10] στη Βουλή ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που λύνει πάνω από 100 διαφορετικά θέματα που εκκρεμούσαν 10-15 χρόνια στο σύστημα υγείας. Από τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, λύνουμε κλαδικά αιτήματα των φυσιοθεραπευτών, των αναισθησιολόγων, των παθολόγων…», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (20/10) στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά 90,1 fm».

Όσον αφορά, δε, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Από που και ως που η τροπολογία έχει γίνει ενδοκυβερνητικό πρόβλημα; Έχει πει κάποιος υπουργός ή βουλευτής κάποια αντίρρηση; Η δήλωση του κ. Δένδια ήταν αναφορικά με το αίτημα του κ. Ρούτσι στην ελληνική δικαιοσύνη, από τη στιγμή που έγινε δεκτό έχει πάρει το δρόμο του.»

Σε ερώτηση αν θα επιτρεπόταν ξανά στον κ. Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος και αν αυτό θα επιτρέπεται με το νέο νόμο, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Ο υπουργός Υγείας δεν έχει αρμοδιότητα με την τροπολογία αυτή επί της διαχειρίσεως του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου. Από την ώρα που θα ψηφιστεί η τροπολογία και θα πάρει την ευθύνη το υπουργείο Αμύνης θα κάνετε την σχετική ερώτηση στον υπουργό Εθνικής Αμύνης που θα έχει και την αρμοδιότητα ο οποίος θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εγώ την τροπολογία αυτή την θεωρώ σωστή και απορώ γιατί υπάρχει αντίρρηση. Η μόνη κριτική επί της τροπολογίας σοβαρή είναι πως τόσα χρόνια είχαμε αφήσει το μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου ώστε να μην ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης.»

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη», ο υπουργός είπε: «Δεν έχω ακούσει την σχετική δήλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί “μη διακυβερνήσιμη”, η χώρα δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με την κυβέρνηση. Σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχουμε, μάλλον η μοναδική σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής προθεσμίας στην τετραετίας, δεν βλέπω κανέναν κίνδυνο πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα μέχρι το πέρας της θητείας μας.

Οι θεσμοί λειτουργούν, η χώρα προοδεύει, η οικονομία ανεβαίνει, η ανεργία πέφτει δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λέτε. Έχουμε μπει, φοβάμαι, σε έναν κύκλο αυτο-εκπληρούμενης προφητείας εθνικής μιζέριας όλα μας φταίνε, πας στα καφενεία όλοι βρίζουνε, όλοι κάποιο παράπονο έχουνε. Μόλις πας στο εξωτερικό και λες “είμαι από την Ελλάδα” αρχίζουν και σου λένε “τι καλά πάει η Ελλάδα, τι πρόοδο κάνετε, συγχαρητήρια” και εδώ όλη την ημέρα ακούς μια ανακύκλωση εθνικής μιζέριας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κόπωση από την κυβέρνηση, φυσιολογική είναι μετά από επτά χρόνια αλλά από την κόπωση μετά από επτά χρόνια μέχρι αυτή την ανακύκλωση μιας εθνικής μιζέριας ότι όλα πάνε χάλια στη χώρα της Ευρώπης που έχει τη σταθερότερη κυβέρνηση, έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους, ρεκόρ τουρισμού, μείωση ανεργίας δηλαδή αν πηγαίναμε πραγματικά χάλια τι θα γινότανε!»

Για το μεγάλο δημοσκοπικό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Τι έχει συμβεί, πρώτον, κυβερνάμε αρκετά χρόνια δηλαδή για την Ελλάδα τα επτά χρόνια είναι ήδη πολλά, τρίτη θητεία δεν έχει κερδίσει κανένας συνεχόμενα στη μεταπολίτευση. Έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση δεν μας ωφελεί, μας βλάπτει. Ο αέναος και συνεχόμενος κατακερματισμός της αντιπολιτεύσεως που τώρα με το κόμμα Τσίπρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερος δημιουργεί στον πολίτη μια εικόνα διάλυσης, αυτή η εικόνα διάλυσης σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αδύνατο να μην επηρεάσει κι εμάς. Το ότι δεν υπάρχει ένας ισχυρός πόλος στην αντιπολίτευση δεν ωφελεί τη ΝΔ, τη βλάπτει γιατί τα κόμματα για να επιτύχουμε συσπείρωση χρειαζόμαστε και αντίπαλο. Υπάρχει ένα κόμμα μεγάλο, η ΝΔ και απέναντι ένα σύνολο από σκορποχώρι. Το σκορποχώρι δεν σε βοηθάει να συσπειρωθείς.»

Όσον αφορά τα ενδεχόμενα νέα κόμματα, ο υπουργός τόνισε: «Το αν θα υπάρξουν άλλα κόμματα εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Εμένα, επειδή μου αρέσει η συμμετοχή στη δημοκρατία, όποιος νομίζει ότι έχει κάποιο πολιτικό θέμα και νομίζει ότι έχει μια πρόταση για τη χώρα τι πιο ωραίο από το να δοκιμάζεται στον κόσμο, εγώ είμαι πολύ υπερ. Αν πιστεύεις ότι τα κόμματα που υφίστανται δεν σε εκπροσωπούν και ότι εσύ έχεις καλύτερες ιδέες στο πως να κυβερνηθεί η χώρα το μεγάλο αφεντικό που είναι ο λαός θα σε κρίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κανένας μόνιμος σε καρέκλες ούτε εμείς είμαστε προορισμένοι από την ιστορία και τη φύση να κυβερνάμε για πάντα. Το μεγάλο αφεντικό αν κρίνει ότι θέλει την κα Καρυστιανού, την κα Καρυστιανού. Αν θέλει τον κ. Τσίπρα, τον κ. Τσίπρα. Αν θέλει την κα Κωνσταντοπούλου, την κα Κωνσταντοπούλου. Το πρόβλημα είναι άλλο εδώ, είναι αφού το μεγάλο αφεντικό αποφασίσει μετά θα πρέπει να ζήσει και με τις συνέπειες των αποφάσεών του. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μπει σε μια πορεία εξαιρετικά καλή, δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης που να μην είναι η χώρα σε κατάσταση καλή από το 2019, η χώρα είναι σταθερή σε μια Ευρώπη που έχει πολιτικό χάος τώρα αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα να φέρουμε πολιτικό χάος και στην Ελλάδα, και το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα έρθει πολιτικό χάος και στην Ελλάδα.»

Ερωτηθείς αν έχει στόχο την ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Πιο πιστός πολιτικός σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα που κατέβηκε για να γίνει αρχηγός της ΝΔ μέχρι σήμερα από μένα δεν υπάρχει. Η εισήγησή μου στον ίδιο είναι ότι πρέπει και μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός και ότι δεν έχει καμία ανάγκη ούτε η παράταξή μας για νέο πρόεδρο ούτε η χώρα για νέο πρωθυπουργό.»

Και πρόσθεσε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάχεται για τρίτη θητεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί τον θεωρεί πολύ καλό πρωθυπουργό, για παραμονή του στην ηγεσία της ΝΔ γιατί τον θεωρεί εξαιρετικά πετυχημένο πρόεδρο της ΝΔ. Δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο σενάριο. Όποιος πάει κόντρα στον Μητσοτάκη, αν τολμήσει κάποιος, εμένα θα με βρει απέναντι.»